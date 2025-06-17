Рынок на паузе перед стартом нового цикла: что будет происходить с ценами на зерновые

Торговля зерном старого урожая продолжается по инерции, активность участников постепенно снижается. После динамичного, порой неоднозначного сезона, рынок начинает готовиться к старту нового, подводя промежуточные итоги и формируя ожидания.

Цены на рынке зерновых

Андрей Бут во время разговора с 24 Каналом отмечает, что в начале июня зерновой рынок Украины традиционно входит в фазу межсезонья.

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Что происходит с ценами на пшеницу

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд По состоянию на начало июня экспорт украинской пшеницы составляет около 15,2 миллиона тонн, что фактически соответствует годовому экспортному плану. Активность трейдинга снижается, а цены на остатки старого урожая выравниваются до уровней, характерных для нового сезона.

В этом году ожидается восстановление производства пшеницы в ключевых странах ЕС. Вследствие этого Евросоюз возвращается к докризисной модели торговли с Украиной - с введением квот и пошлин на импорт сверх установленных объемов.

Это стимулирует украинских экспортеров активнее выходить на альтернативные рынки, в частности в Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Индонезия).

Интересно! Прогнозируемый объем урожая пшеницы в Украине – 22-23 миллиона тонн.

Цены на пшеницу нового урожая на данный момент тяготеют к снижению и сейчас находятся в таких диапазонах:

4 класс – 197-198 долларов за тонну;

3 класс – 207-208 долларов за тонну;

2 класс – 210-211 долларов за тонну.

Цены и экспорт кукурузы

Экспорт кукурузы за текущий маркетинговый год составляет около 18,3 миллиона тонн. Для достижения целевого показателя в 20,5 миллиона тонн осталось реализовать еще примерно 2-2,5 миллиона тонн, что выглядит вполне достижимым до завершения сезона (включая сентябрь).

Площади под посевами оцениваются в 4,0-4,1 миллиона гектаров. На глобальном уровне пока не наблюдается существенных рисков относительно нового урожая – погодные условия в целом благоприятные, а площади – достаточные,

– отмечает Антрий Бут.

Цены на кукурузу нового урожая (DAP порт) держатся в диапазоне 195-196 долларов за тонну. Рыночные настроения в основном "медвежьи", хотя возможны краткосрочные всплески цен в случае погодных аномалий в июле. Прогнозировать это пока рано, считает эксперт.

Фундаментальная ситуация на глобальном рынке остается стабильной:

Бразилия уже начала уборку, урожай прогнозируется на хорошем уровне – 130-132 миллиона тонн.

В Китае погодные условия в целом благоприятны для посевов кукурузы.

В США состояние посевов оценивается как "удовлетворительное–хорошее".

В Украине сохраняется риск июльской засухи.

Ценовая динамика ячменя

Текущий сезон экспорта ячменя почти завершен - реализовано около 2,3 миллиона тонн.

Цены на новый урожай формируются вокруг отметки 190 долларов за тонну (DAP порт),

– объясняет эксперт.

Интересно! Дальнейшая динамика будет зависеть от спроса со стороны Китая и общей ситуации на рынке фуражных зерновых.