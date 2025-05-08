Почему ранний картофель украинских производителей в 3 – 4 раза дороже импортного

Картофель на украинских рынках пока не думает дешеветь. На молодой же картофель цены вообще для многих украинцев великоваты из-за особенностей его выращивания.

Почему украинский молодой картофель дороже

Украинский ранний картофель по состоянию на 30 апреля 2025 года в супермаркетах и на рынках стоит 95 – 140 гривен за килограмм, импортный (обычно египетский или из Израиля) – 36 – 42 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

Читайте также В Украине снижается стоимость картофеля: какие цены за килограмм в магазинах

Председатель фермерского хозяйства "Аделаида" Сергей Рыбалко объяснил, что цены на молодой картофель в апреле традиционно выше, ведь обусловлены способом его выращивания. Сейчас такой продукт можно назвать уникальным. Но через неделю-две, в середине мая и затем в июне, цены на молодой картофель пойдут на спад.

Украинский молодой картофель, который продают сейчас, выращивается в теплицах, поэтому имеет очень низкий урожай и достаточно высокую цену. Это первый картофель, выращивание которого требует больших затрат. В мае молодой картофель из-под агроволокна будет минимум вдвое дешевле. К тому же, все зависит от спроса,

– рассказал он.

Важно! Аграрий добавил, что люди не покупают много молодого картофеля, а берут умеренно, чтобы попробовать. Потребление такого картофеля в Украине мизерное – около 5 тонн в день. Очень много такого картофеля из-за высокой цены не съедается, пропадает, пишет AgroPortal. Поэтому этот продукт не общего потребления.

Как выращивают импортный картофель

Что касается импортного картофеля, который сейчас представлен на прилавках супермаркетов, то он не является молодым, а выращивать его гораздо дешевле, говорит аграрий.

Египетская или европейская – это не молодая картошка. Это картофель, который выращивается в обычных условиях, и расходы на который минимум втрое меньше, чем на настоящую молодую. Поэтому вся разница именно в этом. Просто речь идет о разных видах продукции,

– пояснил Сергей Рыбалко.

Обратите внимание! Относительно прогноза на будущий урожай картофеля в Украине, аграрии не спешат оценивать перспективы, однако уже делают некоторые сравнения с прошлым годом. Сергей Рыбалко добавил, что "По состоянию на сейчас нынешняя ситуация намного хуже предыдущего периода 2024-го. Но что будет, увидим. Впереди очень длинный сезон, и давать прогноз рано".