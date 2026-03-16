Свекла стремительно дешевеет: фермеры активно распродают запасы

В Украине снижаются цены на столовую свеклу из-за роста предложения на рынке. Активная продажа запасов из домохозяйств и слабый спрос со стороны покупателей давят на стоимость продукции.

Почему цены на столовую свеклу пошли вниз?

На плодоовощном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали снижение отпускных цен на столовую свеклу, об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit.

По информации аналитиков, удешевление связано с активизацией продаж запасов свеклы из домохозяйств. Из-за увеличения предложения темпы реализации замедлились, что и привело к падению цен.

Только с начала текущей недели свекла подешевела в среднем на 15%. Сейчас основные сделки заключаются в пределах 4–9 гривен за килограмм (0,09–0,20 доллара США за килограмм) в зависимости от качества продукции и объемов партий.

Участники рынка отмечают, что дополнительное давление на цены оказывает слабый спрос со стороны розничных сетей и оптовых компаний.

Обратите внимание! В то же время нынешняя стоимость свеклы существенно ниже, чем в прошлом году. По состоянию на сейчас она продается в среднем на 65% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

