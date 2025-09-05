В Украине продолжает дорожать свинина: почему это происходит
- Цены на свинину в Украине в 2025 году выросли из-за сокращения производства, которое уменьшилось на 14-15% по сравнению с предыдущим годом, и наличие рекордно низкого свинопоголовья менее 2,9 миллиона голов.
- Импорт свинины вырос в 6,5 раза, но все еще составляет лишь 5% промышленного производства, поэтому внутренний рынок зависит от отечественного предложения; также на цену повлияли сезонные факторы, когда летом животные хуже набирают массу, что уменьшает предложение кондиционной свинины.
Свинина в 2025 году в Украине остается довольно дорогой. Факторов, которые привели к подорожанию существует довольно много, хотя и специалисты выделяют один основной.
Почему стоимость свинины не опускается?
Цены на свинину в Украине в 2025 году остаются на заметно более высоком уровне, чем в прошлом году, из-за сокращения производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Свиноводы Украины".
По предварительным итогам семи месяцев 2025 года промышленное производство свинины уменьшилось на 14 – 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а общее сокращение отрасли оценивается на уровне около 10%.
Отрасль свиноводства начала 2025 год с рекордно низкой численностью свинопоголовья – менее 2,9 миллиона голов. Это непосредственно повлияло на производственные результаты. Хотя количество свиней в сельхозпредприятиях несколько возросло, говорить о стабильном восстановлении пока рано. Это скорее сезонные колебания, которые наблюдаем ежегодно,
– объясняет аналитик Александра Бондарская.
Обратите внимание! Не менее важным фактором является и внешняя торговля. Несмотря на существенный рост импорта свинины (по предварительным итогам восьми месяцев года он в 6,5 раза превысил весь объем 2024 года), это до сих пор не имеет значительного влияния на ценовую динамику.
Импорт сегодня эквивалентен лишь 5% промышленного производства свинины, или менее 3% от общего объема. Поэтому внутренний рынок в основном зависит от отечественного предложения,
– отмечает эксперт.
Важно! Свою роль сыграли и сезонные факторы. Александра Бондарская подчеркнула, что летом цены на свинину всегда несколько повышаются. В жаркое время животные хуже набирают массу, и предложение кондиционной свинины уменьшается. В этом году сезонный фактор совпал с общим сокращением производства, поэтому цены держались на высоком уровне.
АЧС уже охватила 51 страну: болезнь угрожает продовольственной безопасности мира
- Африканская чума свиней распространилась на 51 страну с января 2024 по май 2025 года, в частности, впервые зафиксированы случаи в Черногории, Албании и Шри-Ланке.
- Зарегистрировано 14 918 вспышек, из них 3 678 среди домашних свиней и 11 240 в дикой фауне, что повлекло потери в свинохозяйствах на 605 225 голов.