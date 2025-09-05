Свинина в 2025 году в Украине остается довольно дорогой. Факторов, которые привели к подорожанию существует довольно много, хотя и специалисты выделяют один основной.

Почему стоимость свинины не опускается?

Цены на свинину в Украине в 2025 году остаются на заметно более высоком уровне, чем в прошлом году, из-за сокращения производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Свиноводы Украины".

По предварительным итогам семи месяцев 2025 года промышленное производство свинины уменьшилось на 14 – 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а общее сокращение отрасли оценивается на уровне около 10%.

Отрасль свиноводства начала 2025 год с рекордно низкой численностью свинопоголовья – менее 2,9 миллиона голов. Это непосредственно повлияло на производственные результаты. Хотя количество свиней в сельхозпредприятиях несколько возросло, говорить о стабильном восстановлении пока рано. Это скорее сезонные колебания, которые наблюдаем ежегодно,

– объясняет аналитик Александра Бондарская.

Обратите внимание! Не менее важным фактором является и внешняя торговля. Несмотря на существенный рост импорта свинины (по предварительным итогам восьми месяцев года он в 6,5 раза превысил весь объем 2024 года), это до сих пор не имеет значительного влияния на ценовую динамику.

Импорт сегодня эквивалентен лишь 5% промышленного производства свинины, или менее 3% от общего объема. Поэтому внутренний рынок в основном зависит от отечественного предложения,

– отмечает эксперт.

Важно! Свою роль сыграли и сезонные факторы. Александра Бондарская подчеркнула, что летом цены на свинину всегда несколько повышаются. В жаркое время животные хуже набирают массу, и предложение кондиционной свинины уменьшается. В этом году сезонный фактор совпал с общим сокращением производства, поэтому цены держались на высоком уровне.

