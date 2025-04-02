Высокие цены на сыр в Украине держатся из-за наценок сетей

Со сменой сезонов и улучшением погодных условий и ростом температуры воздуха условия для сыроделов стали лучше. Однако торговые сети продолжают держать высокие цены на сыр.

Почему цены на сыр не падают

Самый тяжелый период для украинских сыроделов уже прошел, с падением цен на сырье рентабельность производства сыров увеличивается, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". В то же время торговые сети часто закладывают около 25% наценки.

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Стимулируя продажи, операторы могут себе позволить широкое использование акционных продаж со снижением цен, которое часто достигает 25%, но базовые прайсы остаются неизменными. Если с осени снова подорожает сырье, то сыроделы будут иметь "запас прочности", чтобы не поднимать цены снова. В таком случае они просто смогут уменьшить объемы продаж сыра через акции.

Магазины специально держат высокую планку цен

Эксперты считают, что торговые сети не хотят уступить своей маржинальностью и часто закладывают около 25% наценки. Они отмечают, что как для такого дорогого товара, это слишком много.

В странах ЕС торговые наценки сетей значительно скромнее. Например, в Венгрии недавно были введены ограничения наценки супермаркетов до 10% на 30 пищевых продуктов, из них 10 видов молочных, в том числе сыр.

Обратите внимание! В издании отмечают, что существенные акционные ценовые скидки на отечественные сыры и укрепление курса евро оказали определенное влияние на уменьшение объемов импорта товара. Это позволяет украинским производителям постепенно увеличивать выпуск сыра. Хотя производственные показатели в первом квартале еще остаются пока скромнее, чем в прошлом году.