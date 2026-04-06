В Украине обвалились цены на тепличные огурцы: что произошло на рынке

В Украине зафиксировали снижение оптовых цен на тепличные огурцы на фоне роста предложения. Благоприятная погода ускорила созревание продукции, что заставило производителей пересмотреть ценовую политику.

Почему дешевеют тепличные огурцы?

На прошлой неделе на украинском рынке начали снижаться цены на тепличные огурцы, сообщает EastFruit. Основной причиной стала теплая и солнечная погода, которая значительно ускорила созревание овощей в теплицах.

Объемы сбора продукции в хозяйствах резко выросли, что привело к увеличению предложения. В таких условиях производители вынуждены постепенно снижать отпускные цены, чтобы реализовать продукцию.

По состоянию на конец недели тепличные комбинаты продавали огурцы в пределах 125–165 гривен за килограмм, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Спрос падает, импорт давит на рынок

Дополнительным фактором снижения цен стало ослабление спроса. Несмотря на удешевление, тепличные овощи остаются относительно дорогими для потребителей, что сдерживает продажи.

В то же время на рынке сохраняется стабильное присутствие импортной продукции, которая стоит дешевле - обычно до 100 гривен за килограмм. Это также усиливает конкуренцию и давит на цены украинских производителей.

Несмотря на текущее снижение, огурцы в Украине все еще продаются примерно на 25% дороже, чем в этот же период прошлого года, что свидетельствует об общем высоком уровне цен в сегменте.

Сейчас, по данным "Минфина", в супермаркетах Украины установились такие цены на огурцы:

Auchan 169 гривен за килограмм;

Metro 165,36 гривны за килограмм;

Megamarket 213 гривен за килограмм;

Сильпо 179 гривен за килограмм;

АТБ 169,89 гривны за килограмм.

