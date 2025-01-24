Стоимость продуктов выросла на 20% за год: что подорожало больше всего

В Украине в 2024 году заметно выросли цены на продовольственные товары. Стоимость некоторых продуктов от производителей выросла более чем на 20%, что привело к существенному подорожанию товаров в магазинах.

Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 27,6%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Цены в пределах Украины выросли на 28,9%, за пределы Украины – на 15,9%.

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По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 21,0%, в частности в пределах Украины – на 18,6%, за пределы Украины – на 32,0%.

Что подорожало больше всего Больше всего выросли цены на производство молочных продуктов – на 24,0%, в т.ч. внутри Украины – на 23,1%, и на производство мяса – на 17,6%, в частности внутри Украины – на 18,3%.

Хлеб, хлебобулочные и мучные изделия выросли в цене на 13,1%, в частности внутри Украины – на 13,3%. Производители напитков подняли цены на 5,9%, в частности внутри Украины – на 5,7%. Цены на сахар упали за год на 1,5%, однако внутри Украины выросли на 0,1%.

Важно! Однако, стоит заметить, что оптовые цены производителей продукции влияют на цены в магазинах с задержкой в несколько месяцев.