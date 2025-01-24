Оптові ціни виробників промислової продукції в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 27,6%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Ціни в межах України зросли на 28,9%, за межі України – на 15,9%.

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За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,0%, зокрема в межах України – на 18,6%, за межі України – на 32,0%.

Що здорожчало найбільше Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів – на 24,0%, у т.ч. усередині України – на 23,1%, і на виробництво м'яса – на 17,6%, зокрема всередині України – на 18,3%.

Хліб, хлібобулочні і борошняні вироби зросли у ціні на 13,1%, зокрема всередині України – на 13,3%. Виробники напоїв підняли ціни на 5,9%, зокрема всередині України – на 5,7%. Ціни на цукор впали за рік на 1,5%, однак всередині України зросли на 0,1%.

Важливо! Однак, варто зауважити, що гуртові ціни виробників продукції впливають на ціни у магазинах із затримкою у кілька місяців.