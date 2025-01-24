Чи будуть рости ціни на курятину

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів, що за останній місяць ціни на курятину в Україні були стабільні, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. В найближчі місяці, за його словами, цей популярний вид м'яса може здорожчати.

Читайте також Які ціни на яловичину та свинину встановляться надалі в Україні

Упродовж останнього місяця ціни на курятину суттєво не змінилися. Її вартість зараз (21 січня) у торгівельних мережах знаходиться на тому ж самому рівні, що і тиждень та два тому. Ціни на курятину знаходяться в діапазоні 170 – 175 гривень за кілограм,

– розповів аналітик УКАБ.

За його словами, наразі передумов для зростання вартості курятини немає, але все може змінитися.

Через місяць-півтора ціна продукту може збільшитися, оскільки здорожчає вартість кормової бази. Тому ціни на курятину потенційно можуть зрости на 5%,

– підкреслює експерт.

Зверніть увагу! За даними Держстату, станом на грудень 2024 року середня вартість кілограмової тушки курки в Україні коштувала 92,55 гривні, а ціна кілограма філе становила 172,42 гривні.