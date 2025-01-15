Сколько стоит 1 гектар земли: какие цены на январь 2025 года

В Украине с 1 июля 2021 года работает открытый рынок земли, и с тех пор земля в Украине постоянно растет. По состоянию на январь происходит циклическое снижение цены на землю, но стоимость гектара значительно выше, чем в тот же период прошлого года.

Сколько земля стоит в январе 2025 года

В течение 2024 года цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. В декабре 2024 года средняя стоимость земли по Украине несколько снизилась, но такая тенденция повторяется ежегодно.

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В январе 2025 года средняя цена гектара в Украине составляет 48 622 гривны. Это немного дороже, чем в декабре 2024 года (47 948 гривен за гектар).

Министр аграрной политики и продовольствия делает ставку, что в последующие годы стоимость земли может вырасти примерно на 20%, ведь с момента открытия рынка земли 2021 года земля в Украине уже подорожала с 39 тысяч гривен за гектар до 46 тысяч гривен за гектар в 2024 году,

– отметил в комментарии 24 Каналу адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Стоимость гектара земли зависит от целого ряда факторов: наличие инфраструктуры, спрос, расположение, плодородие почвы. Самая дешевая земля в Украине на сегодня в Николаевской области – 31 698 гривен за гектар. Немного дороже, но тоже на низком уровне земля в таких областях:

Днепропетровская область – 32 266 гривен за гектар 32 266 гривен за гектар;

Сумская область – 34 144 гривны за гектар;

Черниговская область – 34 396 гривен за гектар.

Стоимость земли в этих регионах заметно ниже, чем в других регионах, что может указывать на влияние сложной ситуации с безопасностью. В Ивано-Франковской области пока земля самая дорогая в Украине и стоит 93 141 гривна за гектар.