Скільки земля коштує у січні 2025 року

Протягом 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. У грудні 2024 року середня вартість землі по Україні дещо знизилась, але така тенденція повторюється щороку.

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У січні 2025 року середня ціна гектара в Україні становить 48 622 гривні. Це трохи дорожче, ніж у грудні 2024 року (47 948 гривень за гектар).

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року,

– зазначив у коментарі 24 Каналу адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Вартість гектара землі залежить від цілої низки чинників: наявність інфраструктури, попит, розташування, родючість ґрунту. Найдешевша земля в Україні на сьогодні у Миколаївській області – 31 698 гривень за гектар. Трохи дорожче, але теж на низькому рівні земля у таких областях:

Дніпропетровська область – 32 266 гривень за гектар;

Сумська область – 34 144 гривні за гектар;

Чернігівська область – 34 396 гривень за гектар.

Вартість землі у цих регіонах помітно нижча, ніж в інших регіонах, що може вказувати на вплив складної безпекової ситуації. У Івано-Франківській області наразі земля найдорожча в Україні і коштує 93 141 гривня за гектар.