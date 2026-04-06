Рынок земли в Украине изменился: гектар стремительно дешевеет, но спрос растет

В Украине в феврале 2026 года резко снизилась стоимость сельскохозяйственной земли. В то же время спрос вырос – площади проданных участков заметно увеличились.

Цены на землю упали, но продажи выросли

В феврале средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине составила 69 773 гривны, что почти на 26 000 гривен меньше, чем в январе, сообщает "Опендатабот". Такое резкое удешевление произошло на фоне активизации рынка.

Смотрите также Не только обращение и заявление: как изменить целевое назначение собственного участка

Несмотря на падение цен, объемы сделок существенно выросли. За месяц было продано 17 805 гектаров, что более чем на 5 500 гектаров превышает показатели предыдущего месяца.

Цены на землю значительно отличаются в зависимости от региона. Самые дешевые участки зафиксированы в Херсонской (35 072 гривны за гектар), Сумской (43 412 гривен за гектар) и Николаевской (40 641 гривна за гектар) областях. Тогда как самые дорогие – в Волынской (125 593 гривны за гектар), Ивано-Франковской (161 737 гривны за гектар) и Киевской (240 636 гривны за гектар).

Почему спрос на землю остается высоким?

Специалисты объясняют активность на рынке несколькими ключевыми факторами. В частности, растет роль агросектора в экономике, а сама земля все чаще рассматривается как инвестиционный актив.

Дополнительным стимулом стало открытие рынка для юридических лиц с 2024 года, что расширило круг потенциальных покупателей.

В то же время в Госгеокадастре отмечают: несмотря на активизацию сделок, массовой распродажи земли не произошло. Сейчас в обороте находится лишь около 5,8% земель, которые ранее были под мораторием, а большинство участков и в дальнейшем сдаются в аренду.

Земля для участников боевых действий: могут ли военные получить участок в апреле?