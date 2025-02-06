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Агро 24 Цены на продукты Как изменятся цены на овощи в феврале
6 февраля, 08:00
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Как изменятся цены на овощи в феврале

Валерия Моргун

В Украине цены на различные товары продолжают претерпевать изменения. Не стоит на месте и стоимость на овощи.

Почему цены на овощи меняются

В частности, в феврале 2025 года ожидается подорожание на подобные продукты, сообщила ученая Национального научного центра "Институт аграрной экономики", Инна Сало для 24 канала.

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Эксперт объяснила, что на динамику цен на овощи существенно влияют следующие факторы:

  • оперативность;
  • объемы поставок;
  • стоимость хранения и транспортировки;
  • повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей;
  • цены на горючее.

По данным Минфина, по состоянию на 23 января 2025 года против конца декабря 2024 года выросли цены на овощи борщевого набора. Среди них:

  • капуста белокочанная – до 48,35 гривен за килограмм (+10,7%);
  • морковь – 36,50 гривен за килограмм (+13,1%);
  • свекла – 24,60 гривен за килограмм (+12,5%);
  • лук репчатый – 17,35 гривен за килограмм (+0,5%).

Обратите внимание! В то же время цена на картофель оставалась стабильно высокой – 34,70 гривны за килограмм.

Подорожают ли овощи в феврале

По прогнозам Института аграрной экономики, в феврале 2025 года ожидается незначительное подорожание овощей – до 5 %. Как пояснила Инна Сало, причиной тому является потеря качественных показателей, что преимущественно связаны со сложностями хранения.

Наиболее заметно могут вырасти цены:
на капусту белокочанную – до 50 гривен за килограмм (+3,4%);
морковь – до 37 гривен за килограмм (+1,4%).

Заметьте! Цена на лук репчатый будет оставаться практически постоянной – до 18 гривен за килограмм.