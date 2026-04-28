Ранние овощи подорожают из-за холодной весны: какого скачка цен ждать в мае
- Холодная весна в Украине отсрочит сбор урожая овощей, что приведет к росту цен в мае– в начале июня.
- Несмотря на погодные условия, катастрофического неурожая не ожидается, хотя цены на овощи возрастут.
Холодная весна задерживает и усложняет выращивание нового урожая овощей в Украине. Учитывая это, стоит ожидать заметного роста цен на раннюю капусту, кабачки и редис уже в ближайшие месяцы.
Как холодная весна оказывает влияние на выращивание овощей в Украине?
Из-за холодной погоды этой весной массовый сбор урожая овощей состоится позже, чем обычно. Холод и экономические факторы приведут к росту цен в мае– в начале июня. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала ученая Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктория Рудь.
По словам эксперта, холодная весенняя погода больше всего влияет на недра посевы на Востоке и в Центре Украины. В то же время для лука, моркови, ранних сортов капусты и гороха такие условия есть менее критическими, хоть они и будут развиваться медленнее.
Как объясняет Виктория Рудь, холодная весна существенно влияет на технологический цикл выращивание овощей:
- низкие температуры (особенно ночью) заставляют на 10– 14 дней смещать сроки массовой высадки рассады в открытый грунт и сева теплолюбивых культур: томатов, перца, огурцов; это автоматически откладывает массовый сбор урожая;
- температурные колебания вызывают стресс у культур, через который зеленые части растения медленно растут и угнетается корневая система.
В таких условиях растениям нужна качественная подкормка и защита.
Обратите внимание! Холодная погода в конце апреля установилась из-за поступления арктического воздуха. Однако в первые дни мая возможно потепление в Украине. По прогнозу, ситуация несколько стабилизируется, а дневные максимумы частично повысятся.
Какого подорожания овощей ждать в 2026 году?
Ученая Виктория Рудь отмечает, что в этом году ожидается подорожание ранней группы овощей, которое состоится под влиянием погодных, институциональных и экономических факторов
В пиковые моменты выхода ранней продукции (май– начало июня) цены могут быть на 15– 25% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Особенно это касается ранней капусты, кабачков и редис.
Толкать цены на овощи вверх будут:
- Дефицит предложения на старте сезона из-за задержки урожая на открытом грунте. На рынке более долгое время будут доминировать тепличные и импортные овощи, себестоимость которых выше из-за затрат на обогрев теплиц в холодные весенние ночи.
- Дополнительные логистические издержки. Юг Украины, как традиционный лидер ранних овощей, продолжает работать в условиях военного положения и разрушенного орошения. Учитывая это, погрузка ложится на логистику из центра и запада Украины.
Важно! По словам эксперта, потери промышленного производства в южных областях Украины оценивают на уровне 30– 35%. Однако если отрасль овощеводства постепенно восстанавливается, то бахчеводство и тепличные хозяйства региона находятся в глубоком кризисе.
Виктория Рудь говорит, что даже несмотря на температурные вызовы, о катастрофический неурожай в этом году не идет. Внутренний рынок удастся обеспечить благодаря компенсации задержек в одной зоне интенсивностью другой, а также использование научных подходов к селекции.
В то же время, цена борщового набора и ранних овощей будет оставаться под давлением себестоимости производства и холодной погоды в начале сезона.
Как изменяются цены на овощи в Украине?
В Украине сохраняется разнонаправленная динамика цен на овощи. Старый урожай дорожает из-за дефицита, в частности речь идет о моркови и белокочанной капусте.
В то время как новый урожай дешевеет благодаря увеличению предложения. Падают цены на раннюю капусту, столовая свекла нового сезона
Отрицательный ценовой тренд сохраняется и в сегменте тепличных овощей. Дешевеют огурцы и сладкий перец. Помидоры подорожали.