Подходит к завершению: почему в мире заканчивается эра дешевых продуктов

В мире постепенно заканчивается эра дешевых натуральных продуктов. Речь идет о фруктах и овощах.

Что происходит с ценами на продукты?

Такое заявление сделал президент украинской плодовоовощной ассоциации Тарас Баштанник, пишет 24 Канал со ссылкой на иинтервью Центра экономической стратегии.

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Согласно его словам, эра заканчивается по следующим причинам:

рост себестоимости производства;

дефицит рабочей силы;

проблемы с климатом.

Однако, как отметил Баштанник, в этом году высокие цены на продукты в Украине возникли преимущественно из-за плохих погодных условий. Однако это не помогло обогатиться производителям на повышении цен.

Если я, например, в этом году собрал землянику садовую, клубнику урожайностью 10 тонн с гектара, а плановая считается 17-20 тонн - я собрал вдвое меньше, но цена в этом году была не плановая 55-60, а 100-120-130 гривен,

– сказал эксперт и добавил, что только 5-10% производителей смогли хорошо заработать.

Также Тарас Баштанник рассказал, что ожидать от цен на овощи "борщевого набора" в этом году. Он пояснил, что погодные условия способствуют удешевлению картофеля. Более того, учитывая количество площадей, отведенных под капусту, на нее тоже не будет высоких цен.

Обратите внимание! Поэтому уже с августа-сентября цены на все позиции борщевого набора будут приемлемыми, если "не будет какого-то форс-мажора".