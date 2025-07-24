Почему в Украине растут цены?

Для сравнения, еще в апреле НБУ прогнозировал инфляцию – 8,7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

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Изменил регулятор и прогноз относительно уровня инфляции в последующие годы:

в 2026 году инфляция, вероятно, будет 6,6% – в предыдущем прогнозе ожидался этот показатель на уровне 5%;

инфляция, вероятно, будет 6,6% – в предыдущем прогнозе ожидался этот показатель на уровне 5%; в 2027 году – 5%, как и в предыдущем прогнозе.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Учитывая существенные потери от войны и дальнейший перенос на цены растущих расходов бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривны к евро.

Пышный говорит, что динамика инфляции будет зависеть от:

цен на сельскохозяйственную продукцию;

влияния погодных условий.

Обратите внимание! Как считает регулятор, в июле общая инфляция несколько возрастет. В то же время базовый показатель, вероятно, снизится.