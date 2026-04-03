Цены вырастут перед Пасхой: как подорожают овощи, мясо и молоко в апреле
- В апреле в Украине цены на овощи вырастут до 5%, на фрукты – до 7%, а на мясо (говядина, свинина и курятина) – до 9%.
- Молочная продукция также подорожает на примерно 5 – 6% перед Пасхой, но после праздника может снова подешеветь.
Из-за сезонных факторов и приближения Пасхи продукты для украинцев будут дорожать. Кроме того, давит топливный кризис.
Как продукты подорожают в апреле?
Эксклюзивно для 24 Канала эксперты Института аграрной экономики спрогнозировали, как могут измениться цены в апреле. Они рассказали о фруктах и овощах, мясе, молочной продукции и крупах.
- Какими будут цены на фрукты и овощи?
На цены на фрукты и овощи будет влиять сразу несколько факторов, объясняет ученая Инна Сало. Среди них – объемы поставок, расходы на хранение и транспортировку, а также подорожание топлива и электроэнергии для промышленных производителей.
В апреле, по прогнозам, плодоовощная продукция сезонно вырастет в цене: овощи – до 5%, а фрукты – до 7% против нынешнего уровня.
Однако стоит заметить, что накануне несколько и подешевело в течение марта. Например, морковь на 11,3%, лук репчатый на 11,2%, яблоки отечественного производства на 6,3% и даже апельсины и бананы – на 2,4% и 1,5% соответственно.
- Сколько будет стоить мясо?
Ученая Наталья Копытец прогнозирует, что в апреле подорожают прежде всего те виды мяса, которые украинцы традиционно покупают к Пасхе. Рост цен ожидают накануне праздника 12 апреля.
В апреле 2026 года ожидается повышение до 9% розничных цен на основные виды мяса – говядина, свинина и курятина,
– объяснила эксперт.
Она также добавила, что обстрелы критической инфраструктуры в январе – феврале и вызванный ими энергокризис повлияли на рынок мяса: спрос в супермаркетах снизился, как и цены.
Для бизнеса хранение продукции подорожало из-за использования генераторов, а для многих потребителей стало вообще проблематичным из-за длительных отключений света дома.
Правда, даже в конце марта розничные цены на мясо по сравнению с началом года оставались ниже. Однако есть и исключения, например свиные ребра (подорожали на 1,8%) и ошеек (на 2,3%), куриное филе (на 8,6%) и голени (3,9%) и тому подобное.
- Подорожает ли молочная продукция?
В предпасхальный период молоко и молочные продукты в Украине будут дорожать, хотя после праздника цены могут несколько снизиться.
Ученый Иван Свиноус объясняет, что даже в апреле, когда надои традиционно высокие, отрасль сталкивается с рядом проблем – прежде всего сокращением поголовья коров и подорожанием ресурсов для производства, переработки и продажи. Все это и давит на цены для конечного потребителя.
|Как подорожает к Пасхе
|На сколько подорожает, по сравнению с мартом
|Как может подешеветь после праздников (третья декада апреля)
|Молоко 2,6% жирности
|71 гривны за литр
|+ 5,3%
|до 69 гривен за литр
|Сливки 10% жирности
|207 гривен за литр
|+ 6,2%
|до 195 гривен за литр
|Сметана 20% жирности
|185 гривен за килограмм
|+5,6%
|до 170 гривен за литр
|Масло 72,5% жирности
|620 гривен за килограмм
|+6,1%
|до 600 гривен за килограмм
Интересно, что снижение цен в конце месяца будет обусловлено прежде всего уменьшением покупательной способности населения.
- Что будет с ценами на крупы?
Науковица Светлана Черемисина отмечает, что по итогам 2025 года крупы ощутимо подорожали, добавляя в цене в среднем на 1 – 2% ежемесячно. В этом году в апреле тенденция сохранится: на рынок и дальше будут давить высокие производственные затраты, энергетические риски, подорожание топлива и активный спрос.
Наиболее ощутимое подорожание прогнозируется в сегменте гречки и пшена, тогда как другие виды круп будут демонстрировать более умеренную динамику,
– подчеркнула эксперт.
По ее прогнозу, гречка вырастет в цене минимум до 60 – 65 гривен за килограмм (на 10 – 15% минимум), тогда как рис – до 55 гривен за килограмм, манная крупа – до 33 гривен за килограмм, а пшеничная – до 25 гривен за килограмм (на 3 – 5%).
Обратите внимание, что в ближайшие месяцы ситуация с ценами на крупы в Украине будет оставаться нестабильной.
Растут ли цены на овощи также в ЕС?
К слову, в начале апреля для плодоовощного сектора Европы ключевой проблемой снова стала себестоимость. Одновременное подорожание энергии, горючего, транспортировки и упаковки создает серьезное давление на рынок свежей продукции.
По оценкам отраслевых организаций, продовольственная инфляция может существенно вырасти до конца года – почти до 10%.