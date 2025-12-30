Какая елка долго стоит: как продлить жизнь дерева в комнате

Украинцы сейчас празднуют новогодне-рождественские праздники, неотъемлемой частью которых является елка. Ее обычно устанавливают в середине декабря, и стоит она примерно месяц, однако часто хвоя начинает осыпаться значительно раньше.

Как сделать, чтобы живая елка стояла дольше?

Для тех, кому крайне важно, чтобы елка стояла подольше существуют искусственные елки, однако они обычно не дают той атмосферы рождественского домашнего уюта, которую дает настоящее живое дерево, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home. Однако в таком случае следует знать элементарные правила, которые помогут сохранить красивый внешний вид елки подольше.

При правильном уходе настоящая елка может радовать глаз в течение всех праздников. Здоровые срезанные деревья обычно сохраняются в хорошем состоянии около четырех недель. Однако продолжительность жизни деревьев может отличаться в зависимости от породы и условий у вас дома.

Эксперты утверждают, что лучшим выбором для длительного празднования является пихта Нордмана, поскольку она при правильном уходе может простоять даже чуть больше шести недель.

Продолжительность жизни вашего дерева будет зависеть от того, насколько хорошо вы за ним ухаживаете, поэтому убедитесь, что не забываете поливать его.

Обратите внимание! Также старайтесь держать свою елку подальше от батарей и других горячих мест. Одной из самых больших опасностей для дерева является жара, которая может привести к высыханию елки уже через несколько недель.

