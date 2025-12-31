Самые дорогие продукты 2026 года: что вырастет в цене больше всего

Украинцы и без того тратят более 40% семейных доходов на продукты, а в 2026 году это бремя может вырасти еще больше. Эксперты предупреждают о подорожании базовых продуктов – мяса, молока и хлеба – из-за инфляции, перебоев с электроснабжением и роста производственных затрат.

На какие продукты в 2026 году цены вырастут больше всего?

В 2026 году цены на продукты питания будут толкать вверх перебои с электроснабжением, инфляция, повышение стоимости кормов для животных и расходов на логистику. Существенного подорожания следует ожидать на молоко, мясо, хлеб, молочные продукты. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали эксперты Института аграрной экономики и Украинского клуба аграрного бизнеса.

По прогнозу аналитика УКАБ Максима Гопки, в 2026 году стоит ожидать роста цен на мясо.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Мясо и мясопродукты – ожидается сезонное подорожание из-за повышенного спроса. Хотя предложения на внутреннем рынке животного белка достаточно, увеличение расходов вследствие отключения света и постепенный рост стоимости кормов повлияет на цены.

По словам ученого Института аграрной экономики Натальи Копытец, в 2026 году стоит ожидать не только повышения цен на мясо, но и их стабилизации в отдельные периоды года.

Наталья Копытец Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Для рынка мяса характерна тенденция колебания цен. Ощутимый рост цен на основные виды – говядину, свинину и мясо птицы – наблюдается обычно на пасхальные и новогодние праздники, а также на границе летнего и осеннего сезонов. Учитывая многолетние тенденции, отмечается рост цен на свинину и курятину от начала марта до конца апреля-начала мая. К концу июня они стабилизируются.

Ученый Института аграрной экономики Иван Свиноус говорит, что молочная отрасль в Украине переживает сложные и нестабильные времена учитывая:

сокращение поголовья коров;

недостаточную эффективность государственной поддержки;

экономические противоречия между участниками рынка;

влияние войны.

По словам эксперта, в первом полугодии 2026 года стоит ожидать продолжения роста цен на молоко.

Иван Свиноус Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Экономическая нестабильность и ухудшение благосостояния населения, ожидаемые в 2026 году, также не дают оснований для оптимизма. Снижение покупательной способности и рост инфляции неизбежно будут влиять на повышение цен на молокопродукты на всех этапах их производства и реализации.

Рост цен на хлеб и крупы прогнозирует ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

Светлана Черемисина Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Тогодичная тенденция устойчивого подорожания дешевого сегмента продуктовой корзины граждан, к которому относятся крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, будет сохраняться и в 2026 году.

Какие прогнозы по ценам на мясо на 2026 год?