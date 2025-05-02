На Кировоградщине обнаружили вспышку АЧС: почти сотня животных под угрозой

Новую вспышку африканской чумы свиней обнаружили теперь в Кировоградской области. В окрестных селах объявили карантин.

На Кировоградщине обнаружили новые случаи АЧС

В одном из хозяйств Александрийского района Кировоградской области погибло трое свиней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу Кировоградской области. Благодаря патоморфологическому исследованию был установлен диагноз африканская чума свиней (АЧС).

Читайте также Из-за вспышки ящура в Центральной Европе массово уничтожают животных и закрывают границы

Всего на хозяйстве содержалось 91 животное. По решению комиссии территорию хозяйства объявлено эпизоотическим очагом неблагополучного пункта по африканской чумы свиней и установлен карантин.

Также была определена зона защиты, которая непосредственно граничит с эпизоотическим очагом радиусом 3 км, и зону наблюдения (надзора) от внешних границ зоны защиты в радиусе 7 км, к которой отнесены:

село Долинское Александрийского района Кировоградской области;

села Новотроицкое, Красная Дериевка, Березняк, Зеленый Клин, Липовое, Грамовка, Байдаковка, Владимировка, Красная Горка, Григорьевка, Ровеньки Каменского района Днепропетровской области.

В зонах защиты и наблюдения начаты работы по уточнению свинопоголовья. Сигнальных сообщений о случаях подозрения на заболевание и гибель свинопоголовья из окружающих населенных пунктов и хозяйств не поступало,

– отметили в Госпродпотребслужбе.

В Госпродпотребслужбе обратили внимание владельцев свиней на необходимость соблюдения биобезопасности и "закрытого режима" свинохозяйства.