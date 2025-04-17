Яйца, которые не надо красить: в Украине выращивают чудо-курей

На Пасху все украинцы красят куриные яйца. Однако существует и даже выращивается в Украине такая порода кур, чьи яйца можно вообще не красить, ведь они сразу получаются цветные.

Куры, несущие цветные яйца – не фантастика

Директор компании "Европтахи" Олег Холявко рассказал, что они поставляют суточный молодняк птицы, и недавно добавили новую позицию – суточную и подращенную курочку, которая несет цветные яйца, сообщает 24 Канал со ссылкой на "AgroTimes". Этот инновационный и эксклюзивный продукт уже стал трендом в Европе.

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Курей, несущих цветные яйца, выращивают во Франции в городе Маранси. Поэтому кросс имеет название Маран. Наша компания по условиям сотрудничества с поставщиком кросса может завезти в Украину только 20 тысяч голов в месяц. В закупке такие яйца стоят дороже, чем обычные белые или коричневые, 15 гривен за штуку,

– говорит птицевод.

Цветные яйца не только имеют эстетический вид, они еще и натуральные, о химии или краске здесь речь не идет, уверяет Олег Холявко. Выращивание кур, которые несут цветные яйца, может ощутимо увеличить прибыль фермеров.

Важно! Производство таких яиц против традиционных, по словам Олега Холявко, имеет большую добавленную стоимость: "Благодаря своей уникальности цветное яйцо в Европе на 40 – 50% дороже обычного".

Цветные яйца становятся популярнее в Украине

Привлекательные цветные яйца становятся все более популярными среди потребителей премиум-сегмента.

Цветные яйца производят и в Украине / Фото agrotimes.ua

Руководитель компании, ссылаясь на результаты собственных исследований говорит, что более 65% потребителей премиум-сегмента в Киеве, выбирая яйца, обращают внимание на эстетику.

Более 75% покупателей, опрошенных возле магазина "Гудвайн", готовы платить на 20% больше за яйцо с цветной скорлупой. И более 85% отдают предпочтение экологическим и натуральным продуктам,

– подчеркнул Олег Холявко.

По его словам, рынок цветных яиц стремительно растет в Европе и Америке и набирает обороты в Украине.