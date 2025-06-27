Лукашенко загнал картофельную отрасль Беларуси в тупик
- Лукашенко установил контроль над картофельной отраслью Беларуси, что привело к дефициту картофеля из-за нерентабельности его выращивания.
- Правительство запретило экспорт картофеля без лицензии, что повлекло нелегальную продажу и дефицит в магазинах.
Установленный Лукашенко контроль над картофельной отраслью и экономикой Беларуси в целом привел к резко негативному эффекту. Упрямство и дилетантство привело к дефициту картофеля в стране.
Действия Лукашенко привели к кризису
Ограничения, которые Лукашенко ввел в октябре 2022 года, должны были сдержать инфляцию и сделать продукты более доступными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Но результат был противоположный: фермеры потеряли мотивацию выращивать картофель, потому что это стало нерентабельно.
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Представители оппозиции говорят, что из-за этих решений производство картофеля упало, а многие фермеры, которые еле сводили концы с концами, продавали урожай в Россию – что унизило режим в Минске и повлекло недостаток в магазинах, которые были обязаны продавать картофель по низким ценам.
Цены на картофель росли слишком медленно, тогда как расходы фермеров и продавцов стремительно росли. Из-за этого фермеры сажали меньше. В 2024 году Беларусь собрала лишь 3,1 миллиона тонн картофеля – по сравнению с более 4 миллионами в 2023 году.
Если вспомнить СССР – когда люди не имеют мотивации, заставить их хорошо работать просто невозможно,
– говорит научный директор аналитического центра BEROC Лев Львовский.
Ирония в том, что сам Лукашенко когда-то руководил колхозом в Городце, на востоке современной Беларуси, в последние годы советской эпохи.
Тотальный контроль разрушил налаженные цепочки
Ценовой контроль сделал продажу картофеля в Россию очень выгодной – в марте она стоила там более чем вдвое дороже, чем в Беларуси. В 2024 году Беларусь экспортировала в Россию около 200 тысяч тонн картофеля и стала для нее основным поставщиком.
Правительство это понимает. В мае Лукашенко призвал фермеров выращивать больше картофеля – и для белорусов, и для россиян: "Должны помочь российским братьям. К тому же и хорошо заработаем."
Обратите внимание! Однако из-за дефицита в декабре 2024 года правительство временно запретило экспорт картофеля без специальной лицензии – даже в Россию. В ответ некоторые фермеры начали объявлять качественный картофель испорченным – чтобы иметь возможность нелегально продать его за границу, рассказал Львовский.
Результат – малые, редкие и иногда испорченные картофелины в белорусских магазинах. Ситуация особенно обострилась в марте и апреле.
Важно! Экономический советник лидера оппозиции Светланы Тихановской Алесь Алахнович отметил, что это демонстрирует, как Лукашенко и его команда могут искусственно создать дефицит товаров, которые ранее были в избытке. Впрочем, власть отрицает это.