Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, какие действия российских властей привели к критической ситуации в агропромышленности страны-агрессора. Также Россия испытывает острый дефицит картофеля и вынуждена закупать его, в частности, в Монголии.

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Овощи просто перестанут выращивать

Липсиц отметил, что в России начался процесс разрушения сельского хозяйства. В этой сфере все было хорошо, пока Кремль не развязал войну против Украины, тогда страна-агрессор оказалась в режиме санкций, попала в беду и начала разрушать связи с мировым агропромышленным комплексом.

Это привело к тому, что сегодня в России сокращаются посевные площади, закрывают частные фермы, прекращаются закупки сельскохозяйственной техники. А это путь к падению урожая. Также свою роль сыграли погодные условия,

– объяснил он.

Поэтому в России, по мнению доктора экономических наук, начинается все больше проблем, в частности, из-за стремительного роста цен на продовольствие. Это раздражает российское население, ведь подорожали такие продукты как картофель, сахар, мука, масло, без которых не могут обойтись россияне.

Власть не может заставить производителей продавать эти продукты дешевле, поэтому она хочет регулировать розничные цены и утвердить допустимую вилку колебания цен. При этом их расходы государство не беспокоят. Поэтому производители, по его словам, вынуждены прекратить изготовление продукции, по которой установлены цены.

Обратите внимание! В минпромторге России предложили стабилизировать цены на овощи борщевого набора из-за их стремительного роста. В ведомстве предлагают прописать ценовую вилку, определив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель должен "вписываться" в течение года под гарантированный объем поставок.

Если российские власти, предположил Липсиц, введут регулирование цен на овощи, входящие в борщевой набор, то их перестанут выращивать.

Ранее в России возник дефицит картофеля, и она вынуждена была закупать его у Египта и Пакистана. Эти проблемы появились из-за сокращения в России посевных площадей, а также из-за плохого семенного материала.

Так произошло, потому что бывший министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев решил выслужиться перед президентом и начал активно добиваться импортозамещения, в частности, по семенам. Его предупреждали, что не нужно этого делать, но он запретил поставки семян,

– рассказал Игорь Липсиц.

В итоге плохие семена и неблагоприятная погода, по его мнению, привели к плохому урожаю. А в 2025 году еще и техники не будет, потому что остановился крупный завод по производству сельскохозяйственной техники "Россельмаш", который находится на грани банкротства.

Дело в том, что у российских аграриев нет средств покупать технику, и такая ситуация также повлияет на объемы выращивания урожая и приведет к проблемам на продовольственном рынке,

– отметил доктор экономических наук.

В то же время российское правительство не может ничего сделать с этими проблемами, однако пытается регулировать розничные цены. Он добавил, что уже сейчас в России возникла ситуация, когда определенные розничные торговые сети некоторые продукты продают себе в убыток. Они это делают, чтобы их вообще не закрыли.

Отметим, что и в Беларуси возник дефицит картофеля, в частности из-за того, что власти вынуждены вывозить урожай в Россию, где критически не хватает этих овощей. Россияне также пытаются организовать импорт картофеля из Египта. Однако это не решает проблемы, ведь цены продолжают расти.