Цены на картофель в России растут бешеными темпами

В конце апреля в России средняя розничная цена картофеля, по данным Росстата, достигла 84,7 рубля за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

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В издании указывают, что с начала года картофель стал дороже на 27,9 рубля за килограмм, или 49%. Годовой же рост цен достиг 173% и стал рекордным за все время доступной открытой статистики (с 2002 года). Предыдущий рекорд – 129,3% роста – был зафиксирован в январе 2011 года.

Также отмечается, что еще быстрее картофель дорожает на оптовых рынках. Средняя цена, по которой ее отгружают в розничные сети поставщики, с начала года взлетела на 85,2%, а относительно прошлой весны рост достиг 340%.

По словам представителей рынка, запасы прошлогоднего российского картофеля сейчас полностью исчерпаны. На полках магазинов импортный картофель из Египта, также идут поставки из Пакистана и Китая.

Обратите внимание! "Картофельная инфляция" ускоряется после резкого падения урожая из-за заморозков и засухи: в прошлом году аграрии собрали 7,3 млн тонн картофеля – на 1,2 млн тонн меньше, чем годом ранее. При этом внутреннее потребление оценивается в 8 млн тонн.