Ціни на картоплю у Росії зростають шаленими темпами

Наприкінці квітня в Росії середня роздрібна ціна картоплі, за даними Росстату, сягнула 84,7 рубля за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Moscow Times.

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У виданні вказують, що з початку року картопля стала дорожчою на 27,9 рубля за кілограм, або 49%. Річне ж зростання цін досягло 173% і стало рекордним за весь час доступної відкритої статистики (з 2002 року). Попередній рекорд – 129,3% зростання – був зафіксований у січні 2011 року.

Також зазначається, що ще швидше картопля дорожчає на гуртових ринках. Середня ціна, за якою її відвантажують у роздрібні мережі постачальники, з початку року злетіла на 85,2%, а щодо минулої весни зростання досягло 340%.

За словами представників ринку, запаси торішньої російської картоплі зараз повністю вичерпані. На полицях магазинів імпортна картопля з Єгипту, також йдуть постачання з Пакистану та Китаю.

Зверніть увагу! "Картопляна інфляція" прискорюється після різкого падіння врожаю через заморозки та посуху: торік аграрії зібрали 7,3 млн тонн картоплі – на 1,2 млн тонн менше, ніж роком раніше. При цьому внутрішнє споживання оцінюється у 8 млн тонн.