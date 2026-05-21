Морковь стремительно дорожает: почему цены за неделю взлетели более чем на треть

На украинском рынке овощей зафиксировали новый скачок цен на прошлогоднюю морковь. Причиной стало сочетание активного спроса и сезонного сокращения запасов качественной продукции в фермерских хозяйствах.

Спрос на морковь резко оживился

В Украине на этой неделе продолжилось подорожание прошлогодней моркови, сообщает EastFruit. Как отмечают аналитики рынка, торговая активность в сегменте заметно усилилась, что быстро повлияло на ценовую ситуацию.

Главными покупателями остаются оптовые компании и торговые сети, которые активнее формируют закупки. На фоне такого спроса фермеры получили возможность пересматривать цены в сторону роста.

Дополнительным фактором стало сезонное сокращение запасов овощей в хозяйствах, из-за чего качественная продукция становится все менее доступной.

Запасы прошлогодней продукции почти исчерпаны

По состоянию на сейчас производители реализуют морковь урожая 2025 года по 13–20 гривен за килограмм. В среднем это на 34% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Участники рынка объясняют такую динамику именно нехваткой качественных корнеплодов. Во многих хозяйствах остатки моркови уже практически исчерпались, что создает дефицит на внутреннем рынке.

При таких условиях продавцы не спешат увеличивать предложение, а наоборот - используют благоприятную конъюнктуру для повышения отпускных цен.

Несмотря на подорожание, морковь дешевле, чем в прошлом году

Несмотря на нынешний скачок стоимости, морковь в Украине все еще остается заметно дешевле, чем год назад. Средний уровень цен сейчас примерно на 56% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты рынка прогнозируют, что положительная ценовая тенденция может сохраниться и в дальнейшем. Однако из-за постепенного насыщения спроса и ограниченный остаток продукции темпы подорожания, вероятно, уже не будут такими стремительными.

Таким образом, ближайшие недели рынок моркови, вероятнее всего, будет оставаться напряженным, а дефицит качественной продукции и в дальнейшем будет поддерживать цены.

Какие цены на морковь в магазинах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в супермаркетах крупных украинских сетей установились такие цены на морковь:

Metro 37,90 гривны за килограмм;

37,90 гривны за килограмм; Auchan 34,90 гривны за килограмм;

34,90 гривны за килограмм; Megamarket 45 гривны за килограмм;

45 гривны за килограмм; АТБ 37,89 гривны за килограмм;

37,89 гривны за килограмм; Сильпо 42,30 гривны за килограмм.

Цены на лук снова пошли вверх: что происходит на рынке?

Похожая ситуация и с ценами на прошлогодний лук. Она в течение последней недели заметно пошла вверх в цене.

Цены на репчатый лук в Украине выросли из-за сокращения запасов овощей урожая 2025 года и активизации торговли.

Несмотря на подорожание, нынешние цены остаются примерно на 68% ниже, чем в середине мая 2025 года, а качество овощей в хранилищах ухудшается.

Из-за ухудшения качества покупатели все чаще выражают недовольство продукцией, что сдерживает продавцов от резкого пересмотра цен.