На Харьковщине будут судить коллаборанта, который помогал россиянам воровать зерно
- На Харьковщине будут судить мужчину, которого подозревают в помощи России с вывозом более 7 тысяч тонн украинского зерна во время оккупации.
- Фигурант организовал вывоз урожая в фермерское хозяйство в Валуйках, Белгородской области, за сотрудничество с российскими военными.
В Харьковской области в суд передали дело мужчины, которого подозревают в помощи России с вывозом украинского зерна. Речь идет о тысячах тонн агропродукции, незаконно вывезенной во время оккупации.
Организовал вывоз зерна во время оккупации
В Харьковская область правоохранители завершили расследование в отношении жителя Купянского района, которого обвиняют в пособничестве государству-агрессору, сообщает Харьковская областная прокуратура. Дело уже направили в суд.
По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации части региона мужчина из поселка Двуречная согласился сотрудничать с российскими военными. Его назначили так называемым "руководителем" местного агропредприятия и поручили организовать вывоз урожая.
Фигурант контролировал отгрузку зерна со складов в населенных пунктах Двуречная и Колодезное. После этого продукцию транспортировали на территорию России.
Тысячи тонн агропродукции вывезли в Россию
По информации следователей, целом в Россию было незаконно вывезено более 7 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Среди нее – 576 тонн кукурузы, около 760 тонн пшеницы и почти 6 тысяч тонн подсолнечника.
Конечным пунктом назначения стало фермерское хозяйство в городе Валуйки Белгородской области. Именно туда доставляли украинский урожай для дальнейшего использования.
Сейчас обвинительный акт передан в Основянский районный суд Харькова. Мужчине инкриминируют пособничество государству-агрессору, что предусматривает уголовную ответственность по законодательству Украины.
