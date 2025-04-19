Какой срок оформления права собственности на землю в Украине

В Украине изменили срок оформления права собственности на земельные участки, находящиеся в пользовании. Время, до которого можно оформить землю продлили.

Срок оформления земли продлили

Закон Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)" № 899-IV определяет организационные и правовые основы выделения собственникам земельных долей земельных участков в натуре, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Указанный Закон предусматривал, что все права на земельные паи должны были быть оформлены до 1 января 2025 года, иначе такие лица теряли любые права на эти паи. Этот срок был продлен, и на сегодня действуют такие правила в отношении указанных земельных участков.

Согласно Закону Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)" № 899-IV от 8 октября 2024 года, статья 13 которого определяет: в случае, если до 1 января 2028 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не приватизировал земельный участок, он считается таким, отказавшимся от его получения.

Обратите внимание! Неоформленные земли передаются в коммунальную собственность в порядке признания имущества бесхозным. В случае пропуска срока для оформления права собственности на земельный участок по уважительной причине суд может определить дополнительный срок, достаточный для такого оформления.

Что сделать, чтобы оформить землю

Последовательность действий для оформления земельной доли (пая) в случае наследования: