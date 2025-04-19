Термін оформлення землі продовжили

Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" № 899-IV визначає організаційні та правові засади виділення власникам земельних часток земельних ділянок у натурі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Зазначений Закон передбачав, що всі права на земельні паї мали бути оформлені до 1 січня 2025 року, інакше такі особи втрачали будь-які права на ці паї. Цей термін було продовжено, і на сьогодні діють такі правила щодо зазначених земельних ділянок.

Згідно із Законом України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" № 899-IV від 8 жовтня 2024 року, стаття 13 якого визначає: у разі, якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не приватизував земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від її одержання.

Зверніть увагу! Неоформлені землі передаються у комунальну власність у порядку визнання майна безхазяйним. У разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення.

Що зробити, щоб оформити землю

Послідовність дій для оформлення земельної частки (паю) у разі спадкування: