Переработка подсолнечника в ЕС упала до 9-летнего минимума несмотря на сезонный рост

В октябре 2025 года переработка семян подсолнечника в Европейском Союзе сезонно выросла, но осталась значительно ниже, чем в прошлом году. По итогам года показатель сократился до самого низкого уровня за последние 9 лет.

Объемы переработки подсолнечника упали

В Европейском Союзе в октябре – декабре 2025 года объемы переработки семян подсолнечника выросли сезонно, однако не смогли приблизиться к прошлогодним показателям, сообщает "АПК-Информ". По оценкам Oil World, в этот период было переработано около 2,1 миллиона тонн масличной культуры, что на 7% больше в годовом измерении.

В то же время по результатам 2025 года общая переработка подсолнечника в ЕС составила 7,4 миллиона тонн. Это минимальный показатель за последние 9 лет и существенное падение по сравнению с 9 миллионами тонн в 2024 году.

Сокращение объемов переработки аналитики объясняют снижением производства подсолнечника в странах ЕС, сдержанной активностью фермеров в продаже сырья, а также последствиями войны Российской Федерации против Украины, которые и в дальнейшем негативно влияют на экспорт украинской продукции.

Из-за ухудшения маржинальности переработки подсолнечника ряд заводов начала переориентировать мощности на более прибыльные масличные культуры. Активнее всего этот процесс происходил в Нидерландах, Франции и Болгарии.

Обратите внимание! На этом фоне в ЕС выросли объемы переработки рапса, чему способствовали достаточные мировые запасы культуры и относительно высокая доля выхода масла. В частности, в октябре–декабре 2025 года переработка рапса достигла 6,6 миллиона тонн, что на 5% больше, чем годом ранее.

