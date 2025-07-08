Компания Добкиных построит птицеферму на 6 миллионов кур на Волыни

Братья Добкины, которые владеют известными брендами "Эпикур", "Чебатурочка" и Delika планируют построить на Волыни еще одну птицефабрику. Новое производство займет площадь почти в 20 гектар.

На Волыни появится новая птицефабрика

ООО "Луцкая аграрная компания" планирует построить новую птицефабрику на Волыни, сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Там будут выращивать до 6 миллионов кур-бройлеров в год.

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Компания является одним из крупнейших производителей курятины в Украине и принадлежит группе компаний Avesterra Group бывших политиков Михаила и Дмитрия Добкиных. Новую птицефабрику хотят построить в селе Селиски Владимирского района на участке 19,35 гектара, в 15 километрах от главной производственной площадки группы – Владимир-Волынской птицефабрики.

Обратите внимание! Согласно сообщению о планируемой деятельности, на ферме будет 20 птичников, насосная станция, санветпункт и другие вспомогательные здания. Ее общая площадь будет составлять 54,2 тысячи квадратных метров. Разовая количество посадки бройлеров – 1 миллион тушек, целом на фабрике предусмотрено шесть циклов выращивания птицы. Годовая мощность составит до 6 миллионов голов в год.

Ферма комплектуется в среднем двухсуточными цыплятами, которые содержатся до 45 дней, после чего птица отправляется на убой с весом 2,55 килограмма", – говорится в описании проекта.

Важно! Птицефабрику будут обслуживать до 15 работников. Проект уже прошел экспертизу перед началом строительства.