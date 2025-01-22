Как происходит досрочное расторжение договора аренды земли

Довольно часто в земельных отношениях появляется необходимость досрочного расторжения договора аренды земли, что возможно по договоренности с арендатором. Если же по согласию не удается расторгнуть договор, то в таком случае необходимо обращаться в суд.

Как происходит досрочное расторжение договора по согласию сторон

Статья 651 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что изменение или расторжение договора аренды земли допускается только по согласию сторон, если иное не установлено договором или законом, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Частью 3 статьи 31 Закона Украины "Об аренде земли" определено, что договор аренды земли может быть расторгнут по согласию сторон.

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В случае расторжения договора аренды земли по согласованию сторон каждая сторона имеет право требовать у другой стороны возмещения понесенных убытков в соответствии с законом.

Обратите внимание! В случае расторжения договора аренды земли по инициативе арендатора арендодатель имеет право на получение арендной платы на землях сельскохозяйственного назначения за шесть месяцев, а на землях несельскохозяйственного назначения – за год, если в течение указанного периода не поступило предложений от других лиц на заключение договора аренды этого же земельного участка на тех же условиях, за исключением случаев, когда расторжение договора было обусловлено невыполнением или ненадлежащим выполнением арендодателем договорных обязательств.

Что представляет собой невыполнение сторонами обязанностей, предусмотренных условиями договора:

невыплата арендной платы;

использование земли не по целевому назначению;

передача в субаренду без разрешения арендодателя (если таковой требуется) и т.д.

случайное уничтожение или повреждение объекта аренды, которое существенно препятствует предусмотренному договором использованию земельного участка.

Такой способ расторжения договора аренды реализуется путем подачи соответствующего иска в суд с аргументацией оснований для определения договора аренды недействительным.

Как расторгнуть договор аренды земли в одностороннем порядке

Согласно статье 651 Гражданского кодекса Украины изменение или расторжение договора допускается только по согласию сторон, если иное не установлено договором или законом. Положения статьи 31 Закона Украины "Об аренде земли" предусматривают, что договор аренды земли может быть расторгнут по согласию сторон.

По требованию одной из сторон договор аренды может быть досрочно расторгнут по решению суда в порядке, установленном законом. Расторжение договора аренды земли в одностороннем порядке не допускается, если иное не предусмотрено законом или этим договором.

Важно! Таким образом, законодатель допускает расторжение договора в одностороннем порядке в случае, если это предусмотрено условиями договора.

Согласно части третьей статьи 651 ГК Украины в случае одностороннего отказа от договора в полном объеме или частично, если право на такой отказ установлено договором или законом, договор является соответственно расторгнутым или измененным.

Порядок регистрации расторжения договора аренды земли

Факт расторжения договора аренды земли необходимо зарегистрировать. Порядок регистрации такой же, как и для регистрации самого договора аренды земли.

За государственной регистрацией расторжения договора аренды земли может обратиться как арендатор, так и арендодатель к:

нотариусам ,

, другим государственным регистраторам, определенных в законе (исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, в которых работают государственные регистраторы).

Какие документы необходимо иметь

Для проведения государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка регистратору (нотариусу) подается заявление на проведение регистрационных действий и оригиналы документов, необходимых для проведения таких действий, в бумажной или электронной форме.

Заявление на проведение регистрационных действий в электронной форме подается при условии идентификации заявителя (физического или юридического лица) с использованием электронной цифровой подписи или иного альтернативного средства идентификации личности.

Другими документами (их копиями), которые подаются с заявлением являются:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

заявителя; доверенность или иной документ , удостоверяющий представительские полномочия в случае если лицо, которая обращается за государственной регистрацией действует как представитель;

, удостоверяющий представительские полномочия в случае если лицо, которая обращается за государственной регистрацией действует как представитель; копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру физических лиц налогоплательщиков (кроме случаев, когда лицо по своим религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте гражданина Украины);

согласно Государственному реестру физических лиц налогоплательщиков (кроме случаев, когда лицо по своим религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте гражданина Украины); документ, подтверждающий уплату административного сбора (обязательного платежа за проведение государственной регистрации), кроме случаев, когда лицо освобождено от уплаты административного сбора;

(обязательного платежа за проведение государственной регистрации), кроме случаев, когда лицо освобождено от уплаты административного сбора; договор аренды земельного участка;

земельного участка; соглашение о досрочном прекращении договора аренды земли (по согласию сторон) или решение суда, вступившее в законную силу (по решению суда).

Какие сроки и административный сбор предусмотрены

Государственная регистрация прекращения права аренды проводится в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления в Государственном реестре прав. За государственную регистрацию в срок, не превышающий пяти рабочих дней, взимается административный сбор в размере 0,05 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

За регистрацию в сроки менее пяти рабочих дней взимается административный сбор в таком размере:

0,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в срок два рабочих дня;

1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц - в срок один рабочий день;

2,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в срок 2 часа.

Обратите внимание! По результатам проведения государственной регистрации права собственности и производного от него вещного права на земельный участок государственный регистратор (нотариус) формирует извлечение. Именно выписка и подтверждает регистрацию прекращения права аренды.

Что будет, если вовремя не обратиться к государственному регистратору

В случае прекращения договора, в том числе его расторжения, нужно обратиться к государственному регистратору для прекращения права аренды. Если этого не осуществить, у арендатора будет формальное основание продолжать пользоваться земельным участком. Также зарегистрировать новую аренду до прекращения предыдущей будет невозможно.

Досрочно расторгнуть договор аренды земли Вы можете договорившись с арендатором. Если не придете к согласию о досрочном расторжении договора аренды земли, то Вам необходимо будет обратиться в суд.