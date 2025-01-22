Какие ограничения вносит война

Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины. Согласно им во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.

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Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.

Лариса Величко Советник, адвоката GRACERS Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации.

Стоит обратить внимание, что положения этого подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность: