Как украинцам продать дом на не приватизированной земле

Иногда обстоятельства могут сложиться так, что человек захочет продать дом, который расположен на неоформленной земле. Это возможно сделать, но при определенных условиях.

Как продать дом, если земля не приватизирована земля

При продаже дома без приватизированного земельного участка, предусмотрен принцип целостности недвижимости и земли, на которой она расположена, рассказала юрист Лариса Величко для 24 Канала.

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То есть при переходе права собственности, на дом автоматически переходит право пользования земельным участком. Однако собственность на землю при этом не меняется. Об этом свидетельствуют статья 377 Гражданского кодекса Украины и статья 120 Земельного кодекса Украины.

В частности Лариса Величко назвала юридические аспекты продажи дома без приватизации земли:

Целостность объекта недвижимости. В части 1 статьи 377 Гражданского кодекса говорится, что при приобретении права собственности на недвижимость, покупатель автоматически получает право пользования земельным участком на тех же условиях, что и предыдущий владелец.

В части 1 статьи 377 Гражданского кодекса говорится, что при приобретении права собственности на недвижимость, покупатель автоматически получает право пользования земельным участком на тех же условиях, что и предыдущий владелец. Переход права пользования. Часть 2 статьи 377 ГКУ и часть 1 статьи 120 Земельного кодекса утверждают, что право пользования земельным участком прекращается у предыдущего владельца и переходит к новому владельцу дома. Это касается и права собственности на него, если оно было у предыдущего владельца.

Часть 2 статьи 377 ГКУ и часть 1 статьи 120 Земельного кодекса утверждают, что право пользования земельным участком прекращается у предыдущего владельца и переходит к новому владельцу дома. Это касается и права собственности на него, если оно было у предыдущего владельца. Кадастровый номер. В статье 377 ГКУ указано, что для заключения договора купли-продажи обязательно иметь кадастровый номер земельного участка.

Какие существуют исключения

В часть 4 статьи 120 ЗКУ предусмотрено, что обе стороны договора могут предусмотреть другие условия о передаче права собственности на землю. То есть возможна продажа дома без перехода права собственности на землю. Однако только при условии, что это четко было прописано в договоре.

Юрист добавила, что принцип целостности объекта недвижимости и земельного участка является базовым для украинского законодательства. Так при продаже дома право пользования землей или право собственности на нее переходит к новому владельцу автоматически. Это не происходит только в случаях не предусмотренных договором.

Обратите внимание! Для обеспечения юридической чистоты сделки следует иметь кадастровый номер земельного участка, потому что это является обязательным условием договора. А во избежание юридических осложнений, эксперт советует проконсультироваться с юристом или нотариусом, и рассмотреть возможность приватизации земли до продажи.