Як продати будинок, якщо земля не приватизована земля

Під час продажу будинку без приватизованої земельної ділянки, передбачений принцип цілісності нерухомості та землі, на якій вона розташована, розказала юристка Лариса Величко для 24 Каналу.

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Тобто під час переходу права власності, на будинок автоматично переходить право користування земельною ділянкою. Однак власність на землю при цьому не змінюється. Про це свідчать стаття 377 Цивільного кодексу України та стаття 120 Земельного кодексу України.

Зокрема Лариса Величко назвала юридичні аспекти продажу будинку без приватизації землі:

Цілісність об'єкта нерухомості. У частині 1 статті 377 Цивільного кодексу йдеться, що при набутті права власності на нерухомість, покупець автоматично отримує право користування земельною ділянкою на тих самих умовах, що й попередній власник.

У частині 1 статті 377 Цивільного кодексу йдеться, що при набутті права власності на нерухомість, покупець автоматично отримує право користування земельною ділянкою на тих самих умовах, що й попередній власник. Перехід права користування. Частина 2 статті 377 ЦКУ та частина 1 статті 120 Земельного кодексу стверджують, що право користування земельною ділянкою припиняється у попереднього власника і переходить до нового власника будинку. Це стосується й права власності на неї, якщо воно було у попереднього власника.

Частина 2 статті 377 ЦКУ та частина 1 статті 120 Земельного кодексу стверджують, що право користування земельною ділянкою припиняється у попереднього власника і переходить до нового власника будинку. Це стосується й права власності на неї, якщо воно було у попереднього власника. Кадастровий номер. У статі 377 ЦКУ вказано, що для укладення договору купівлі-продажу обов’язково мати кадастрового номера земельної ділянки.

Які існують винятки

У частина 4 статті 120 ЗКУ передбачено, що обидві сторони договору можуть передбачити інші умови щодо передачі права власності на землю. Тобто можливий продаж будинку без переходу права власності на землю. Проте тільки за умови, що це чітко було прописано в договорі.

Юристка додала, що принцип цілісності об'єкта нерухомості та земельної ділянки є базовим для українського законодавства. Так під час продажу будинку право користування землею або право власності на неї переходить до нового власника автоматично. Це не відбувається тільки у випадках не передбачених договором.

Зверніть увагу! Для забезпечення юридичної чистоти угоди слід мати кадастровий номер земельної ділянки, бо це є обов'язковою умовою договору. А для уникнення юридичних ускладнень, експертка радить проконсультуватися з юристом або нотаріусом, та розглянути можливість приватизації землі до продажу.