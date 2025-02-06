Оформление истребованных паев

В комментарии 24 Канала Юрист Игорь Ясько отметил, что ранее владельцы невостребованных паев должны были оформить право собственности до 1 января 2025 года.

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Однако в Украине продлили срок оформления невостребованных паев до 1 января 2028 года. Сейчас таких участков насчитывается примерно 104,4 тысячи. Это решение приняли из-за войны, которая помешала многим гражданам вовремя оформить землю.

Игорь Ясько Управляющий партнер ЮК Winner Владельцы невостребованных паев или их наследники имеют дополнительные три года для оформления права собственности на земельные участки. Если до 1 января 2028 года это не будет сделано, они будут считаться такими, отказавшимися от получения участка. Процедура та же самая, но до конца года еще может что-то измениться

Это решение стало ответом на вызовы, связанные с вооруженной агрессией против Украины, которая сделала невозможным своевременное завершение оформления земли многими гражданами.

Если не оформить пай до 2028 года

Если владелец пая или его наследник не оформит право собственности вовремя, участок будет считаться отказанным и перейдет в коммунальную собственность общины как бесхозное имущество.

В течение 7 лет после этого землю нельзя передавать в частную собственность, кроме случаев возврата ее законным владельцам или их наследникам.

Закон также предусматривает: