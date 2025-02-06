Оформление истребованных паев
В комментарии 24 Канала Юрист Игорь Ясько отметил, что ранее владельцы невостребованных паев должны были оформить право собственности до 1 января 2025 года.
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Однако в Украине продлили срок оформления невостребованных паев до 1 января 2028 года. Сейчас таких участков насчитывается примерно 104,4 тысячи. Это решение приняли из-за войны, которая помешала многим гражданам вовремя оформить землю.
Владельцы невостребованных паев или их наследники имеют дополнительные три года для оформления права собственности на земельные участки. Если до 1 января 2028 года это не будет сделано, они будут считаться такими, отказавшимися от получения участка. Процедура та же самая, но до конца года еще может что-то измениться
Это решение стало ответом на вызовы, связанные с вооруженной агрессией против Украины, которая сделала невозможным своевременное завершение оформления земли многими гражданами.
Если не оформить пай до 2028 года
Если владелец пая или его наследник не оформит право собственности вовремя, участок будет считаться отказанным и перейдет в коммунальную собственность общины как бесхозное имущество.
В течение 7 лет после этого землю нельзя передавать в частную собственность, кроме случаев возврата ее законным владельцам или их наследникам.
Закон также предусматривает:
- продолжение до 2026 года пилотного проекта по внесению данных в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;
- восстановление с 7 февраля 2025 года обязательного повышения квалификации для инженеров-землеустроителей, геодезистов и оценщиков земель;
- закрепление земель под водными объектами общегосударственного значения в государственной собственности;
- уточнение порядка использования средств, полученных от потерь сельскохозяйственного производства.