Кому предоставляется право преимущественной покупки
Юрист Вита Сторожук в комментарии 24 Каналу отметила, что арендатор имеет право преимущественной покупки земли, которую он арендует.
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Сторожук уточняет, что статья 130-1 Земельного кодекса Украины предусматривает определенный алгоритм продажи земельного участка сельхозназначения, что сейчас находится в аренде.
Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением к нотариусу, который будет осуществлять нотариальное удостоверение договора купли-продажи в пределах его нотариального округа по местонахождению земельного участка или по зарегистрированному месту жительства собственника земельного участка. Нотариус в течение трех рабочих дней уведомляет арендатора о таком намерении ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении или лично под расписку.
Как отмечает юрист, владелец участка должен за два месяца до дня заключения договора купли-продажи зарегистрировать это намерение в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. А вот действия арендатора зависят от того, планирует ли он покупать эту землю.
Когда у арендатора отсутствует преимущественное право
В некоторых случаях арендатор теряет право на преимущественную покупку. Речь идет о случаях, когда:
- арендатор отказался заключать договор купли-продажи;
- арендатор не сообщил нотариусу о намерении приобрести участок в течение месяца со дня уведомления о продаже земли;
- арендатор не явился в назначенный день и время для заключения договора.