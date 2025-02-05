Кому надається право переважної купівлі

Юристка Віта Сторожук у коментарі 24 Каналу зазначила, що орендар має право переважної купівлі землі, яку він орендує.

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Сторожук уточнює, що стаття 130-1 Земельного кодексу України передбачає певний алгоритм продажу земельної ділянки сільгосппризначення, що зараз знаходиться в оренді.

Віта Сторожук Юристка MORIS Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до нотаріуса, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу в межах його нотаріального округу за місцезнаходженням земельної ділянки або за зареєстрованим місцем проживання власника земельної ділянки. Нотаріус протягом трьох робочих днів повідомляє орендаря про такий намір цінним листом з описом вкладень і повідомленням про вручення або особисто під розписку.

Як зауважує юристка, власник ділянки має за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу зареєструвати цей намір у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А от дії орендаря залежать від того, чи планує він купувати цю землю.

Коли у орендаря відсутнє переважне право

У деяких випадках орендар втрачає право на переважну купівлю. Йдеться про випадки, коли: