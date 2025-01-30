Россия экспортирует в ЕС древесину на миллиарды евро в обход санкций

Российские компании, после введения санкций, поставили в ЕС древесину на сумму более 1,5 миллиарда евро. Они используют третьи страны для обхода ограничений.

Какие объемы древесины продает Россия

Расследователи отмечают, что в течение девяти месяцев, выдавая себя за покупателей, записывали показания трейдеров, которые открыто признавали незаконность своей деятельности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Earthsight. Российские поставщики прямо называют налаженные методы обхода санкций "золотой жилой".

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Согласно материалам расследования, семь из десяти крупнейших российских экспортеров березовой фанеры продолжают поставлять продукцию в ЕС, несмотря на санкции, введенные в июле 2022 года. Организация оценивает, что более 500 тысяч кубометров древесины на сумму более 1,5 миллиарда евро было вывезено из России в ЕС через третьи страны, в частности Китай, Казахстан и Турцию.

Кто покупает подсанкционные товары Анализ торговой статистики и таможенных записей свидетельствует, что бизнес этих компаний процветает. Так, объемы импорта недавно достигли рекордного уровня в более 700 кубометров древесины, которые ежедневно прибывают в порты ЕС. Более того, все 27 стран-членов ЕС, вероятно, принимают нелегальную фанеру. Больше всего поставок приходится на Польшу, за ней следуют Германия, Испания, Португалия, Италия и Эстония.

Кто обеспечивает обход санкций

Расследователи также установили, что две из семи российских компаний связаны с олигархами, которые встречались с Владимиром Путиным в день вторжения в Украину. Один из них, Алексей Мордашов, внесен в санкционный список ЕС. Другой, Владимир Евтушенков, является главным акционером крупнейшей лесозаготовительной компании России.

Обратите внимание! Кроме того, к нелегальной торговле древесиной в ЕС также причастны и государственные предприятия Беларуси. Расследование также показало, что ряд европейских компаний мог быть привлечен к покупке нелегальной российской фанеры через трейдеров.

Среди покупателей российской древесины есть болгарская компания Walltopia, которая была поставщиком скалодромов для Олимпийских игр в 2024 году, эстонская Technomar & Adrem, которая сотрудничает с сетями Hilton и Marriott, польская Werxal, поставляющая мебель для Black Red White, а также болгарский производитель игрушек Komfort. В список входят испанская Forest Trafic и итальянская Castellana Legnami.