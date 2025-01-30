Які обсяги деревини продає Росія

Розслідувачі зазначають, що протягом дев'яти місяців, видаючи себе за покупців, записували свідчення трейдерів, які відкрито визнавали незаконність своєї діяльності, повідомляє 24 Канал із посиланням на Earthsight. Російські постачальники прямо називають налагоджені методи обходу санкцій "золотою жилою".

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Згідно з матеріалами розслідування, сім із десяти найбільших російських експортерів березової фанери продовжують постачати продукцію до ЄС, попри санкції, запроваджені в липні 2022 року. Організація оцінює, що понад 500 тисяч кубометрів деревини на суму у понад 1,5 мільярда євро було вивезено з Росії до ЄС через треті країни, зокрема Китай, Казахстан та Туреччину.

Хто купує підсанкційні товари Аналіз торгівельної статистики та митних записів свідчить, що бізнес цих компаній процвітає. Так, обсяги імпорту нещодавно досягли рекордного рівня у понад 700 кубометрів деревини, які щодня прибувають до портів ЄС. Щобільше, всі 27 країн-членів ЄС, ймовірно, приймають нелегальну фанеру. Найбільше постачань припадає на Польщу, за нею йдуть Німеччина, Іспанія, Португалія, Італія та Естонія.

Хто забезпечує обхід санкцій

Розслідувачі також встановили, що дві з семи російських компаній пов'язані з олігархами, які зустрічалися з Володимиром Путіним у день вторгнення в Україну. Один із них, Олексій Мордашов, внесений до санкційного списку ЄС. Інший, Володимир Євтушенков, є головним акціонером найбільшої лісозаготівельної компанії Росії.

Зверніть увагу! Крім того, до нелегальної торгівлі деревиною в ЄС також причетні й державні підприємства Білорусі. Розслідування також показало, що низка європейських компаній могла бути залучена до купівлі нелегальної російської фанери через трейдерів.

Серед покупців російської деревини є болгарська компанія Walltopia, яка була постачальником скеледромів для Олімпійських ігор у 2024 році, естонська Technomar & Adrem, яка співпрацює з мережами Hilton та Marriott, польська Werxal, що постачає меблі для Black Red White, а також болгарський виробник іграшок Komfort. До списку входять іспанська Forest Trafic і італійська Castellana Legnami.