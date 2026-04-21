ФАО передало Украине оборудование для раннего выявления саранчи
- Госпродпотребслужба получила современные фитосанитарные наборы от ФАО для улучшения контроля за вредителями.
- Новые инспекционные наборы будут использоваться в разных регионах Украины для быстрого выявления и сдерживания распространения вредных организмов.
В Украине усиливают контроль за состоянием посевов и распространением вредителей. Госпродпотребслужба получила современные фитосанитарные наборы от международных партнеров.
Украина укрепляет фитосанитарный контроль в сотрудничестве с ФАО
У Госпродпотребслужбе состоялось совместное мероприятие с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Во время этого мероприятия Украине передали современные инспекционные наборы для контроля в сфере защиты растений.
Участие в событии приняли руководство службы, представители международной организации и региональные подразделения. Инициатива стала очередным шагом в развитии сотрудничества между Украиной и ФАО, направленного на повышение эффективности аграрного сектора.
Совместные проекты уже дают ощутимый результат. В частности, в 2025 году была введена система IPPC ePhyto, которая позволила Украине обмениваться электронными фитосанитарными сертификатами со 124 странами мира.
Особое внимание уделяется подготовке кадров: государственные инспекторы проходят обучение, тренинги и практические семинары, что повышает их готовность реагировать на угрозы в сфере защиты растений.
Новое оборудование поможет быстрее реагировать на угрозы
Ключевым результатом мероприятия стала передача современных фитосанитарных инспекционных наборов, которые в ближайшее время начнут использовать в регионах Украины.
Оборудование уже направлено в ряд областей, в частности Днепропетровская область, Одесская область, Николаевская область и других аграрно важных регионов. Его применение позволит оперативно выявлять вредные организмы, в частности саранчовых, и сдерживать их распространение на ранних этапах.
В ведомстве отмечают, что такая поддержка является важной инвестицией в безопасность агросектора и стабильность продовольственных рынков. Стороны также подтвердили намерение и в дальнейшем развивать сотрудничество – от цифровизации процедур до укрепления материально-технической базы и внедрения новых образовательных программ.
Ученые назвали основные причины массового размножения азиатской саранчи
Украинские ученые установили, что изменения климата, такие как ранняя весна, жаркое лето и длинная теплая осень, способствуют массовому размножению азиатской саранчи.
Наличие больших камышовых массивов, пересыхающих, создает идеальные условия для откладывания яиц саранчи, что повышает вероятность ее численной вспышки в последующие годы.