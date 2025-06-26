На рынке или в магазине: где сейчас выгоднее покупать фрукты и овощи

Летом начинается традиционный сезон овощей и фруктов, когда цены на эту продукцию существенно снижаются. Однако в том, где их покупать единства нет, ведь и у любителей прогуляться по рынку, и у тех, кто покупает овощи в супермаркете есть свои аргументы, хоть цена и может отличаться.

Где лучше покупать фрукты и овощи

На Столичном рынке в Киеве клубника сейчас стоит 250 гривен, но как и на любом – рынке можно сторговаться на 230 гривнах за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Кроме того, вас могут угостить и "накинуть" дополнительную скидку, если возьмете много.

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Украинскую черешню предлагают от 200 до 300 гривен за килограмм, клубнику же – в пределах 180 – 250 гривен за килограмм. Часть товара выращена в Украине, но существенными объемами завозят и импортную продукцию, в частности из Молдовы, Узбекистана и Азербайджана. Среди импортных косточковых на рынке столицы представлены абрикосы, стоимость которых колеблется от 150 до 300 гривен за килограмм.

Закарпатская голубика, хотя уже и появилась, пока стоит рекордно дорого – 850 гривен за килограмм. Продавцы объясняют, что сейчас только начало сезона, поэтому основной урожай еще впереди.

Голубика только – но приехала, ее немного. Но это уже наша, закарпатская, которая слаще любого импорта. Цена "кусается", но элитную ягоду производители только сейчас начали поставлять, поэтому позже должно быть дешевле,

– рассказала продавщица Светлана.

Что с овощами на рынке

Овощи же представлены в основном именно украинской продукцией, хотя иногда можно увидеть и импорта картофель, в частности из Азербайджана и Молдовы. Так, молодой картофель отечественного происхождения можно приобрести за 40 – 85 гривен за килограмм, в зависимости от размера и сорта.

Отечественная капуста нового урожая в среднем стоит от 20 до 50 гривен, а свекла и морковь – в пределах 45 – 100 гривен за килограмм. Цены у разных продавцов варьируются, поэтому если пройтись немного дальше и торговаться, то можно приобрести продукцию немного дешевле, но рынок живет по логике спроса, объема поставок и погодных условий.

Обратите внимание! Продавцы открыто говорят о причинах таких цен, среди которых нестабильные погодные условия, частичное вымерзание урожая, что и вызвало недостаточное предложение на рынке.

Все померзло, черешни нашей практически нет, абрикоса. Здесь мы их завозим, потому что опять же все листья померзли. Дальше лучше точно не будет, хотя как-то сильно повышать цены пока не планируем,

– говорит продавщица Елена.

Подобную оценку поддерживает и экспертное сообщество. Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник заметил, что нынешние потери урожая отдельных ягод составляют 30 – 50%, в частности земляники садовой и черешни, а также почти полностью перемерзли деревья абрикосов, что привело к росту объемов импорта этих косточковых.

Какие цены в магазинах

Украинская клубника в "Сильпо" стоит 229 гривен за килограмм, в "Форе" – 249,90 гривны, а в "Novus" – 199 гривен за килограмм, тогда как в "АТБ" пока этот товар массово не завезли. В общем, это даже несколько выше рыночных цен, которые колеблются в пределах 200–230 гривен за килограмм.

В то же время цена на абрикосы в торговых сетях, наоборот, ниже, чем на рынке, по 129-135 гривен за кг в "Форе", "Сильпо" и "Novus", а вот в "АТБ" цена самая низкая среди исследованных сетей – 113 гривен за килограмм. На рынке зато цена часто превышает 200 гривен за килограмм.

Сколько стоят овощи в супермаркете

Овощи борщевого набора нового урожая, такие как картофель, капуста, свекла, в целом в цене не сильно отличаются от рыночных.

Картофель молодой в сетях в целом дешевле, чем на рынке. В "АТБ" – 29,89 гривны за килограмм, в "Форе" – 35,49 гривны, в "Сильпо" – 49,90 гривен по акционной цене (без скидки – 59 гривен), а в "Novus" – 59,99 гривны. На рынке цена колеблется от 50 до 80 гривен за килограмм, иногда – и выше, в зависимости от региона происхождения и сорта, однако стоит отдать должное, сортов картофеля на рынке на порядок больше, чем в супермаркетах.

Похожая ситуация и с капустой нового урожая. Самую низкую цену предлагает "АТБ" – 29,89 гривны за килограмм, в "Форе" – 33,90, в "Сильпо" – 32,99, а в "Novus" – также 29,89. На рынке цены стартуют от 20 гривен, но преимущественно держатся в пределах 30–50 гривен.

Относительно моркови и свеклы, то цены в разных сетях оказались очень близкими. Морковь стоит 40,89–40,90 гривен за килограмм в "АТБ" и "Фори", 40,80 гривен – в "Сильпо". Свекла – 45,89 – 45,90 гривен в тех же сетях, тогда как в "Novus" свекла молодая уже дороже – 54,99 гривны за килограмм. На рынке цены за эти позиции стартуют от 45 – 50 гривен, но в отдельных случаях доходят до 80–100, особенно за молодую, очищенную свеклу.

Качество черешни и голубики в магазинах разное

Стоимость черешни и голубики в супермаркетах существенно зависит от страны происхождения и упаковки. В "Novus" черешню предлагают по 299 гривен за килограмм, что сопоставимо с рыночной ценой.

Голубика стоит 64,90 гривен за 100 грамм, в "Сильпо" – 159 гривен за 125 грамм (то есть около 1270 гривен за килограмм) или 139 гривен за аналогичный вес для продукции другого сорта, хотя вся голубика на полках – украинского происхождения. Это даже выше цены голубики, зафиксированную на рынке, которая пока сохраняется в пределах 850 гривен за килограмм, но с перспективой удешевления с началом сезона массового сбора.

Важно! Однако ключевым фактором выбора для многих покупателей остается не только цена, но и качество. Как объясняет президент Украинской плодоовощной ассоциации, разница между рынком и супермаркетом заключается преимущественно в подходах к отбору продукции. В крупных сетях товары часто закупаются через тендеры, где приоритетом служит самая низкая цена. В то время как на рынках, особенно крупных, отбор осуществляется преимущественно по внешнему виду и вкусовым качествам.