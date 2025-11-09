Опасные участки для грибников: где не стоит проводить тихую охоту

После Чернобыльской катастрофы некоторые территории Киевщины и Житомирщины до сих пор остаются опасными для сбора грибов. Дело в том, что грибы активно накапливают радиоактивные элементы, период распада которых может длиться тысячи лет.

Где собирать в Украине грибы опасно?

Как рассказала миколог Мария Шевченко, научный сотрудник отдела микологии Института ботаники НАН Украины, в интервью "Главком", передает 24 Канал, после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году больше всего были поражены северные и северо-западные районы Киевщины и Житомирщины.

Дело в том, что полураспад элементов йода и цезия не слишком длительный, а это 8 дней и 30 лет соответственно.

Впрочем есть участки, пораженные радиоактивными изотопами урана и плутония, а это уже речь идет о полураспаде в тысячи и даже миллионы лет.

Грибы способны накапливать радиоактивные изотопы. Поэтому вряд ли стоит собирать грибы в Чернобыльской зоне, а особенно на севере зоны,

– говорит Мария Шевченко.

О запрете в Чернобыльской зоне отмечают и в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Там отметили, что в сезон "тихой охоты" собирать, употреблять или вывозить грибы и ягоды строго запрещено.

Это не только представляет серьезную опасность для здоровья, но и предусматривает административную и уголовную ответственность,

– добавляют на странице заповедника.

Где нельзя собирать грибы в Украине?