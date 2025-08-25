Цены на голубику в Украине растут уже три недели: сколько стоит килограмм
- Цены на голубику в Украине выросли на 14% за последнюю неделю из-за сокращения предложения и активного спроса.
- Сейчас голубика стоит 170–240 гривен за килограмм, что на 53% дороже, чем в тот же период прошлого года.
В Украине на плодоовощном рынке продолжает дорожать голубика. Сейчас завершение сезона этой ягоды, что позволило производителям поднять цены.
Какие причины дальнейшего подорожания голубики?
Аналитики отметили рост цен на голубику в Украине и на этой неделе, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основная причина роста ценовой динамики – сокращение предложения голубики в условиях активного спроса.
Многие производители на прошлой неделе сообщали о том, что завершили сезон реализации ранних и средних сортов данной ягоды.
В то же время садоводы, которые сейчас реализуют голубику поздних сортов, получили возможность снова повысить цены на свою продукцию. В результате этих ценовых корректировок голубика на украинском рынке предлагается к продаже по 170 – 240 гривен за килограмм (4,12 – 5,82 доллара за килограмм), что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.
Важно! Как результат, уже сегодня голубика в Украине обходится покупателям в среднем на 53% дороже, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом игроки рынка уверены, что цены на эту ягоду и в дальнейшем будут расти.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на голубику в крупнейших сетях супермаркетов:
- Metro 359,89 гривны;
- Novus 399 гривен;
- АТБ 265,95 гривны;
- Мегамаркет 206,90 гривны;
- Сильпо 269 гривен.