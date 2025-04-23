Цены на говядину достигли рекордных значений в 2025 году

Стоимость мяса в целом в Украине довольно сильно выросла за последние несколько лет. Однако цены на говядину вообще достигли рекордов, сильно взлетев с конца прошлого года.

На сколько подорожала говядина

В марте 2025 года средняя цена на говядину в Украине выросла и составила 303,16 гривны за килограмм, что на 1,8% больше по сравнению с февралем этого же года, когда она составляла 297,92 гривны за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroWeek. Такой существенный прирост цен свидетельствует о тенденции подорожания этого вида мяса на внутреннем рынке.

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По данным Государственной службы статистики, по сравнению с мартом 2024 года, цена на говядину выросла на 14,8%, поскольку тогда она стоила 263,97 гривны за килограмм. Это свидетельствует о значительном скачке цен в течение года, что может влиять на бюджет потребителей и рынок мясной продукции в целом.

Какие факторы повлияли на цену и что будет дальше

Госстат отмечает, что приведенные данные учитывают цену без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и регионов, где ведутся или велись боевые действия. Это важный аспект, поскольку военные действия и оккупация вызывают перебои в поставках и формируют дополнительное давление на ценообразование.

Важно! Учитывая текущую ситуацию, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на говядину, поскольку факторы инфляции и ограниченного снабжения остаются актуальными. Потребителям рекомендуется учитывать эти тенденции при планировании бюджета и покупке мясной продукции.