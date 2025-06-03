В Украине заметно снизилось производство говядины: что этому способствует

В Украине в последнее время значительно снизилось производство говядины. Хотя мяса хозяйства и стали производить меньше, однако надои растут.

Производство говядины продолжает падать

Объемы забоя крупного рогатого скота в апреле 2025 года в Украине составили 16,8 тысяч тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Это на 3% меньше относительно марта и на 16% меньше против апреля прошлого года.

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В ассоциации отмечают, что в январе-апреле 2025 года объемы забоя крупного рогатого скота в Украине составили 60,9 тысяч тонн, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время больше всего (62%) реализовано на убой животных на сельхозпредприятиях таких областей:

у Винницкой (219,9 тысячи тонн),

(219,9 тысячи тонн), Черкасской (146,6 тысячи тонн),

(146,6 тысячи тонн), Днепропетровской (124,5 тысячи тонн),

(124,5 тысячи тонн), Львовской (72,2 тысячи тонн),

(72,2 тысячи тонн), Киевской (63,8 тысячи тонн) областях.

Обратите внимание! В то же время молочно-товарные фермы нарастили производство молока-сырья в январе-апреле 2025 года на 5%, что опережает темпы прироста надоя у ведущих экспортеров молочных продуктов мира.