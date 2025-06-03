В Украине заметно снизилось производство говядины: что этому способствует
- Производство говядины в Украине снизилось на 16% в апреле 2025 года по сравнению с апрелем прошлого года.
- Объемы забоя крупного рогатого скота в январе-апреле 2025 года составили 60,9 тысячи тонн, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В Украине в последнее время значительно снизилось производство говядины. Хотя мяса хозяйства и стали производить меньше, однако надои растут.
Производство говядины продолжает падать
Объемы забоя крупного рогатого скота в апреле 2025 года в Украине составили 16,8 тысяч тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Это на 3% меньше относительно марта и на 16% меньше против апреля прошлого года.
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В ассоциации отмечают, что в январе-апреле 2025 года объемы забоя крупного рогатого скота в Украине составили 60,9 тысяч тонн, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В то же время больше всего (62%) реализовано на убой животных на сельхозпредприятиях таких областей:
- у Винницкой (219,9 тысячи тонн),
- Черкасской (146,6 тысячи тонн),
- Днепропетровской (124,5 тысячи тонн),
- Львовской (72,2 тысячи тонн),
- Киевской (63,8 тысячи тонн) областях.
Обратите внимание! В то же время молочно-товарные фермы нарастили производство молока-сырья в январе-апреле 2025 года на 5%, что опережает темпы прироста надоя у ведущих экспортеров молочных продуктов мира.