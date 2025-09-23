В Минэкономики обсудили дальнейшие шаги с всемирной продовольственной программой ООН в Украине. В ведомстве планируют расширять продовольственную программу Grain from Ukraine в других странах Африки.

В Украине инициируют расширение программы Grain from Ukraine

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык встретился с делегацией Всемирной продовольственной программы ООН в Украине во главе с директором Ричардом Раганом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики. По его словам, Украина предлагает Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) расширить инициативу Grain from Ukraine.

Денис Башлык поблагодарил представителей Всемирной продовольственной программы за помощь в реализации инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Grain from Ukraine и разминировании угодий. Стороны также обсудили возможность расширения программы Grain from Ukraine на другие африканские страны, которые пока еще не присоединились к этой программе.

Обратите внимание! Кроме того, заместитель министра проинформировал о ходе подготовки к Международному саммиту по продовольственной безопасности Food from Ukraine, который состоится 19 ноября в Киеве, и пригласил представителей WFP к участию.

Что такое Grain from Ukraine Это международная гуманитарная программа, основана в 2022 году по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Ее цель - поставки украинского продовольствия в наиболее уязвимые страны Африки, Азии и Ближнего Востока при финансовой поддержке донорских государств и в координации с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Несмотря на название, программа охватывает не только зерновые культуры, но и другие продукты питания, в частности растительное масло и муку. Продовольственную помощь в рамках инициативы получили 18 стран.

