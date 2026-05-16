Собственный сад за деньги государства – как получить грант на развитие бизнеса в 2026 году

Заложить собственный сад, ягодник или виноградник – перспективное дело, но дорогое. На старте нужны немалые вложения, а первую прибыль такой бизнес часто приносит лишь через несколько лет.

Как получить грант на сад?

Однако в Украине предприниматели могут воспользоваться не только кредитными средствами, но и попробовать получить грант от государства. Подача заявки онлайн займет до 20 минут, однако создание проекта потребует больше времени, пишет портал Дия.

Смотрите также Акции украинских агрокомпаний взлетели на бирже после заявлений о завершении войны

О возобновлении предоставления аграриям безвозвратной государственной помощи, которую реализуют в рамках бюджетной программы, сообщили в Минэкономики еще в начале 2026 года.

В частности, грант можно получить для высадки и обустройства нового сада, ягодника, виноградника площадью от 1 до 25 гектаров.

Размер помощи составляет до 400 тысяч гривен на 1 гектар, то есть ее максимальная сумма – до 10 миллионов гривен.

Среди обязательных условий – земля должна быть в вашей собственности или правопользовании не менее 7 лет на дату подачи заявления, а субъект хозяйствования зарегистрирован в информационно-коммуникационной системе "Государственный аграрный реестр".

Перечень доступных культур включает яблоню, грушу, вишню и черешню, сливу, персики и абрикос, облепиху, лещину большую и обычную, грецкий орех, голубику и чернику, малину, смородину, крыжовник, ежевику, смородину, землянику садовую и виноград. Кроме того, ранее Кабмин включил в список шиповник и миндаль.

Интересно! На базе Института садоводства Национальной академии аграрных наук под Киевом создали самый северный миндальный сад. Для него выбрали современные сорта испанской селекции, которые пользуются стабильным спросом благодаря самоплодности и высокой урожайности. Запуск этого проекта пришелся на расширение государственных программ поддержки.

Такая помощь не облагается налогом, а деньги можно потратить на оплату счетов поставщикам за включенные в смету материалы и оборудование. Однако получатель гранта обязан:

создать определенное количество рабочих мест;

осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты окончания проекта высадки насаждений;

платить налоги в бюджет и тому подобное.

Какие документы нужно подготовить?

Прежде всего аграриям следует подготовить собственный проект высадки насаждений. Пример документа можно найти по ссылке. Он должен содержать пояснительную записку, генеральный план, сметную документацию и паспорт рабочего проекта.

При рассмотрении вашей заявки внимание будут обращать на соответствие культуры и региона, площадь и целевое назначение земельного участка, количество саженцев на гектар. Кроме того, для большинства растений обязательно наличие системы орошения с указанным источником водозабора, а также установка шпалеры.

Как подать заявление в Дии?

Авторизуйтесь на портале – ключом ФЛП или руководителя юридического лица с ЕГРПОУ предприятий. Заполните заявление онлайн, добавив подписанную разработчиком сканированную копию проекта высадки насаждений. Подпишите электронной подписью и отправьте.

Минэкономики обработает запрос в течение 15 рабочих дней после завершения конечного срока подачи заявок на грант, а Дия сообщит о результате. В случае одобрения нужно в течение 7 рабочих дней обратиться в отделение Ощадбанка, чтобы открыть счет и заключить соглашение на получение средств.

Кто не может стать участником программы?

Однако не все ФЛП и юридические лица могут надеяться на государственную поддержку. Шансов нет у предпринимателей, которые:

осуществляют хозяйственную деятельность в России или Беларуси, на временно оккупированных землях или территориях активных боевых действий; находятся под санкциями;

имеют задолженности перед бюджетом, возбужденное дело о банкротстве или решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение;

осуществляют производство или реализацию оружия, табачных изделий и алкогольных напитков – кроме производства (без добавления спирта) и реализации виноградных и плодово-ягодных вин, медовых напитков и тому подобное.

Выдавали ли такие гранты в 2026 году?

Прием заявок возобновили 2 февраля, поэтому сейчас уже известно о подписании первых 11 приказов на сумму 40,5 миллиона гривен.

Всего на реализацию программы в 2026 году госбюджет предусматривает 465 миллионов гривен. Программу реализуют при финансовой поддержке ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility.

Тарас Высоцкий Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Мы восстановили одну из важных программ поддержки аграриев – гранты на сады и теплицы. Для аграриев это возможность инвестировать в долгосрочные проекты, создавать новые рабочие места в общинах и развивать производство продукции с добавленной стоимостью. В нынешних условиях это важный инструмент поддержки фермеров и укрепления устойчивости агросектора.

Напомним, украинские фермеры призывают пересмотреть действующую государственную программу компенсации стоимости сельхозтехники. К министру экономики обратились с просьбой разрешить в ее рамках приобретение подержанной техники для прифронтовых территорий.