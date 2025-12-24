Они очищают лес: ученые показали грибы, которые помогают природе

Несмотря на то, что на календаре подходит к концу последний месяц зимы, в лесу продолжают расти грибы. Многие из них не просто растут сами по себе, но и помогают лесу вокруг себя зимой восстанавливать силы.

В Чернобыле растут грибы, которые очищают его лес

В Чернобыльских лесах грибной сезон уже давно завершился, однако некоторые виды грибов остаются заметными даже зимой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник. Речь идет о трутовиках – многолетние грибы, которые не исчезают после первых морозов и продолжают расти на стволах деревьев в холодное время года.

Фото трутовиков выложили исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Трутовики в лесу / Фото Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Специалисты отмечают, что трутовики играют важную роль в лесных экосистемах. Они разлагают мертвую древесину, способствуют возвращению питательных веществ в почву и поддерживают естественный круговорот веществ в лесу.

Именно благодаря таким грибам происходит очистка леса от отмерших деревьев и формирование условий для роста новых растений.

Грибы-трутовики / Фото Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

