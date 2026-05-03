Лес удивляет многообразием: какие вкусные грибы можно собирать в мае

В мае для любителей "тихой охоты" наступает особый сезон. Земля понемногу прогревается, а весенние дожди создают идеальные условия для роста разнообразных грибов.

Какие грибы можно найти в мае?

После довольно скромного выбора в апреле, в мае ассортимент заметно расширяется. Грибники могут найти сморчки, строчки, дубовики, сыроежки, дождевики, пишет издание "В лесу".

В это время в лесах появляются как преимущественно весенние виды, так и первые летние грибы.

Сморчки

Они появляются еще в апреле, но активно растут и в мае. Чаще всего сморчки можно найти в широколиственных и смешанных лесах.

Эти грибы любят светлые участки: поляны, опушки, открытые места возле деревьев и кустов. Обычно растут группами, а не поодиночке, что значительно облегчает их поиски.

Сморчки ценят за нежный аромат и деликатный вкус.

Строчки

Еще один весенний гриб, который можно встретить в мае. Его легко узнать по характерной морщинистой шляпке бурого или светло-коричневого цвета. Растет преимущественно в сосновых лесах, на песчаных почвах, вырубках и прогретых солнцем местах.

В то же время строчки относятся к условно съедобным грибам, ведь они содержат токсичные вещества. Перед приготовлением их необходимо тщательно обработать. Иначе строчки употреблять опасно.

Трутовик серно-желтый

Трутовик серно-желтый – очень заметный гриб с насыщенной желто-оранжевой окраской. Он растет на стволах лиственных деревьев и обычно располагается невысоко над землей.

Для потребления пригодны только молодые грибы. Если трутовик растет на хвойных деревьях, его лучше не брать, ведь это может вызвать отравление.

Дождевики

Дождевики съедобны только тогда, когда мякоть внутри остается плотной и белой. Если гриб потемнел внутри, брать его не стоит.

Дождевики быстро портятся, поэтому готовить их желательно сразу после сбора. Они хорошо сочетаются в жареном виде, супах и овощных блюдах.

Майский гриб

Майский гриб массово появляется именно в мае. Его сезон короткий – от начала мая до первых дней июня, поэтому грибники стараются не упустить момент.

Шляпка у этого гриба светлая, с желтоватым оттенком ближе к центру, а ножка короткая и плотная. Растет майский гриб группами.

Подберезовики

В конце мая в лесах могут появляться первые подберезовики. Это один из самых известных грибов среди украинцев, который легко узнать по светлой ножке с темными крапинками и коричневой шляпкой. Искать его стоит возле берез, на опушках и в молодых лесах.

Подберезовики универсальны в приготовлении: их можно варить, жарить, сушить, мариновать и замораживать.

Фото: Календарь грибника на 2026 год / В лесу

Заметьте! Существует мнение, что грибы особенно хорошо растут после дождя. Однако миколог Остап Богославец в комментарии 24 Канала рассказал, что не после каждого дождя идет волна грибов. Бывает так, что наоборот слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло.

О чем стоит помнить грибникам?

Чтобы "тихая охота" принесла только удовольствие, важно соблюдать простые правила безопасности.

Никогда не следует собирать грибы, в которых не уверены. Даже минимальное сомнение – достаточная причина оставить гриб в лесу.

Не стоит брать старые, поврежденные или червивые грибы. Также опасно собирать грибы возле трасс, промышленных зон, в городских парках или вблизи предприятий, ведь они активно накапливают токсины.

Опытные грибники советуют отправляться в лес рано утром. В это время грибы лучше видно, а прохладная погода делает прогулку более комфортной.

Для похода лучше выбирать закрытую одежду, удобную обувь и головной убор. Даже в теплую погоду это поможет защититься от клещей, царапин и насекомых.

Заметьте! В мае в Карпатах можно найти очень красивый гриб Флокуллярия Рикена – это редкий съедобный гриб из семейства шампиньоновых, отмечают Грибы Украины. Однако он занесен в Красную книгу

Что еще надо знать о грибах в Украине?

В Украине запрещено собирать грибы, которые занесены в Красную книгу, чтобы не нанести вред редким видам.

Для обычных украинцев штраф за сбор грибов в неположенном месте составляет от 17 до 51 гривны; для чиновников – от 51 гривны до 119 гривен.

Самые дорогие грибы на свете можно найти в Украине. Лучшие условия для них сейчас на Закарпатье. Такие грибы любят смешанные леса и умеренную влажность.